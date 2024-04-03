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Стало известно, как украинский беспилотник долетел до Татарстана

Эксперт Коротченко: Запад помогал ВСУ в атаке БПЛА по Татарстану
03 апреля 2024, 20:35
Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

Помощь со стороны Запада сыграла ключевую роль в атаке беспилотного летательного аппарата на Татарстан.
Такое мнение в интервью телеканалу «Царьград» высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, западные кураторы помогли дрону преодолеть все зоны противовоздушной обороны российской армии. Коротченко отметил, что эта поддержка включала как военную, так и разведывательную составляющие.


Он подчеркнул, что благодаря разведывательным возможностям Запада украинские вооруженные силы могут проводить операции в глубине российской территории при тщательном планировании, оставаясь незамеченными для российских противовоздушных оборонительных систем.

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Президент Финляндии не видит причин для отправки войск на Украину
Глава Финляндии Александр Стубб не видит причин для отправки войск на Украину
03 апреля 2024, 21:01

Фото: iStock/Sitikka

Президент Финляндии Александр Стубб не видит причин отправки своих вооруженных сил на Украину, передает РИА Новости.
Он подчеркнул, что их страна оказывает поддержку Украине другими доступными средствами. На пресс-конференции в Киеве президент подчеркнул, что считает крайне важным, чтобы страны Европы, США и Запад сосредоточились на реальной помощи Украине.

Он отметил, что это может включать в себя предоставление Украине вооружения, боеприпасов и оказание помощи в обучении.

Ранее министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен заявила в интервью Financial Times, что хотя возможность отправки западных войск на Украину в будущем не исключена, на данный момент такой необходимости нет.

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В больницах находятся 27 пострадавших при обстрелах Белгородской области
03 апреля 2024, 20:42

Фото: iStock/maxim4e4ek

В больницах остаются 27 пострадавших от украинских обстрелов Белгородской области.
Об этом 3 апреля рассказал министр здравоохранения региона Андрей Иконников, передает РИА Новости.

Он добавил, что семеро из 27-ми находятся в тяжелом состоянии. Иконников уточнил, что из общего числа пострадавших один ребенок.

Четверо из них находятся в городской больнице № 2, а трое — в областной больнице. Министр также отметил, что с начала марта в регионе погибли 26 человек, а еще 161 получил ранения.

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Генерал ВСУ Кривонос: Россия массово атакует стратегические объекты Украины
03 апреля 2024, 20:02

Фото: istockphoto/allanswart

Стратегические объекты Украины систематически подвергаются массовым ударам со стороны Вооружённых сил РФ. Причиной этого является истощённость украинских систем противовоздушной обороны.
Об этом заявил генерал ВСУ в отставке Сергей Кривонос. В эфиреYouTube-канала «Спецпроект Сергея Мамаева» он назвал ситуацию с ПВО на Украине критической, отметив, что об этом постоянно думают все, кто в настоящее время находится на территории страны. Отставной генерал признал, что военное руководство Киева в своё время не уделило должного внимания развёртыванию дополнительных более мощных средств противовоздушной обороны, за что теперь расплачивается, получая массированные удары со стороны российской авиации, ракетных войск и артиллерии.

Кривонос также признал, что российская армия накопила достаточно ресурсов для того, чтобы постоянно осуществлять массированные атаки на объекты, расположенные на подконтрольных Киеву территориях. Украинская ПВО не справляется с таким натиском, её обязательно нужно наращивать, заключил отсавной военный.

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«Никто вас не защитит»: В Татарстане призвали предприятия самим бороться с дронами ВСУ
Минниханов призвал очнуться после атаки БПЛА в Татарстане
03 апреля 2024, 19:26

Фото: пресс-служба главы Татарстана

Предприятия Татарстана должны самостоятельно обеспечить себя средствами защиты от ударов украинских беспилотников.
Это подчеркнул глава республики Рустам Минниханов, передает Telegram-канал «Татарстан 24».

«Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Не надо ждать, что нас противоракетная оборона защитит. Мы должны своими силами решать такие вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», — заявил Минниханов.
Инцидент произошел утром второго апреля. Впервые с начала спецоперации на территории Украины, ВСУ атаковали дронами объекты Татарстана. БПЛА атаковали предприятия особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об ударе беспилотников сообщил глава республики Рустам Минниханов. Пострадали 13 человек. Предприятия серьезных повреждений не получили и продолжили функционировать в прежнем режиме.

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«Однорукие калеки»: Полковник Баранец о том, кого Зеленский будет призывать в ВСУ
Баранец: из-за нехватки солдат, в ВСУ будут призывать одноногих калек
03 апреля 2024, 19:20

Фото: iStock/rina Piskova

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 2 апреля, подписал закон о снижении призывного возраста для мобилизованных с 27 до 25 лет. Кроме того, украинский лидер подписал закон о ликвидации статуса ограниченно пригодных к службе. Согласно новому правилу, мужчины, ранее были признанные ограниченно годными к военной службе, должны будут в течение девяти месяцев пройти повторный медицинский осмотр. Затем их судьбу решат сотрудники военкоматов.
О том, какие задачи пытается воплотить с помощью новых законов Зеленский в беседе с «Радио 1» рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец.

По мнению собеседника, действия президента Украины вызваны растущим кризисом с кадровым составом украинской армии. ВСУ испытывают колоссальные трудности в части оснащения живой силой, потому людей буквально «скребут по сусекам».

«Я не исключаю, что скоро Зеленский будет призывать в вооруженные силы одноногих, одноруких, одноглазых и одноухих своих граждан. Все это, безусловно, идет от недоброй жизни, потому что украинской армии не хватает солдат для так называемых мясных штурмов. Он загребает уже калек и людей, которым ни место на фронте. Это еще раз говорит о кадровом кризисе в украинской армии. Об этом не скрывая говорил и главком ВСУ Сырский. Берут калеченный, неприспособленный, больной контингент. И это еще одно доказательство, что у украинской армии есть проблемы и они будут нарастать», — поделился Баранец.
Собеседник «Радио 1» сообщил, что украинская сторона скрывает о количестве заведенных уголовных дел на мужчин, которые уклоняются от мобилизации.

«Уже возбуждено 26 тысяч уголовных дел в отношении людей, которые не хотят служить в украинской армии, которые бегут в Россию, бегут в Европу, но Зеленский стесняется признаться об этом украинцам», — рассказал Баранец.
Военный аналитик отметил и протестные настроения в украинском обществе. На митинги регулярно выходят родственники мобилизованных.

«Еще один симптом того, что украинский народ не хочет воевать — митинги. Их устраивают родственники тех, кого призывают, кто бежал, против кого возбуждено уголовное дело. Это тоже свидетельство, что настроение в украинском обществе меняется», — подытожил Баранец.

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#всу
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#украина
#мобилизация
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Украина нашла способ вскрывать позиции ВС РФ: куда спрятаны маяки в трофейных дронах ВСУ
ВСУ используют радиомаяки-ловушки для вскрытия позиций ВС РФ, что известно
03 апреля 2024, 19:04

Фото: iStock/Leonid Eremeychuk

В некоторых дронах ВСУ, которые удалось приземлить российским военным, были обнаружены радиомаяки-ловушки. С их помощью ВСУ могли определять местоположение российских войск. О том, как удалось выявить скрытое устройство, и как его могут использовать российские бойцы, расскажет редакция «Радио 1».

ВСУ крепят к дронам радиомаяки-ловушки


В Центре комплексных беспилотных решений рассказали, что маячки плотно крепятся к дрону и выглядят как коробочки с антенной, пишет ТАСС. К самому беспилотнику маячки не подключены. Радиомаяк собирает и отправляет данные по сети LoRaWan.

По словам представителя Центра, ранее эти радиомаяки были нужны ВСУ для того, чтобы находить упавшие дроны. Позже противник начал использовать радиомаяки для того, чтобы вскрывать позиции российских войск. ВС РФ часто подбирают упавшие или сбитые летательные аппараты противника, после чего относят их в свои опорные пункты. Таким образом противник получает координаты мест дислокации российских сил.

ВС РФ могут применить «смекалку» при обнаружении дронов с «ловушкой»


В ЦКБР сообщили, что при выявлении маяка на дроне, его можно уничтожить. Российским военным также рекомендовали «использовать со смекалкой» дрон, если есть понимание того, что ВСУ в этот момент отслеживают с него сигнал.

Как ВС РФ обнаружили маячки-ловушки на дронах ВСУ


В Центре сообщили, что заметить и изучить радиомаяки российским военным помогла их бдительность.

Собеседники агентства также добавили, что российские операторы дронов проходят соответствующее обучение и без труда инициируют устройства, представляющие какую-либо угрозу. В настоящее время все подразделения на передовой предупреждены о ловушках ВСУ. Теперь, согласно заявлению ЦКБР, дроны тщательно проверяются на наличие радиотехнических закладок перед тем, как их забирают для изучения.

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НАТО не обсуждает военное присутствие на Украине
Столтенберг: НАТО не обсуждает присутствие на Украине боевых сил альянса
03 апреля 2024, 18:57

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на брифинге, что Североатлантический альянс не обсуждает возможность прямого военного присутствия на Украине.
«Мы не рассматриваем вопрос о размещении боевых сил НАТО на Украине», — подчеркнул Столтенберг, передает ТАСС.
Он пояснил, что обсуждение касается скорее того, как НАТО может координировать и поставлять помощь за пределами Украины.

Генсек альянса предположил, что даже если НАТО возьмет на себя координацию всех поставок оружия для Вооруженных сил Украины, «это не сделает альянс стороной конфликта».

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Полковник СБУ Стариков: Летом Украину ждут трудные стратегические бои
03 апреля 2024, 18:46

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Совсем скоро, а именно предстоящим летом, в зоне специальной военной операции начнутся крупномасштабные стратегические бои. Для Киева они будут иметь решающее значение.
Об этом заявил полковник Службы безопасности Украины (СБУ) в отставке Олег Стариков. В интервью журналисту Александру Шелесту, говоря о летней кампании, он спрогнозировал очень серьёзные бои, которые будут иметь важное оперативно-тактическое значение.

По его словам, украинские средства массовой информации и чиновники откровенно лгут о ситуации на фронте и реальном положении Вооружённых сил Украины. По этой причине военные атташе западных партнёров Киева отправляют в свои страны искажённые донесения. Поэтому у руководства США и стран Евросоюза создаётся ошибочное впечатление, что Украина больше не нуждается в вооружениях.

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#интервью
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«Уроки усвоены»: Украина не раскроет планы на год из-за страха перед Россией
Шмыгаль: Украина не станет раскрывать планы на 2024 год из-за провального наступления
03 апреля 2024, 18:45

Фото: iStock/JARAMA

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украина не раскроет планы на текущий год из-за полученных ранее уроков.
«Сейчас уроки усвоены, и мы не раскроем наши планы по стратегии на этот год», — сказал Шмыгаль в ходе совместной конференции с премьер-министром Эстонии Каей Каллас.

Как отметил украинский премьер, Киев не будет рассказывать о своих планах, потому что в 2023 году Москва знала о них заранее из-за того, что в обсуждении участвовало большое число стран.

При этом он назвал главной причиной сорванных ранее планов «нехватку боеприпасов».

В феврале президент Украины Владимир Зеленский заявил о готовящихся наступлениях украинских военных в 2024 году.

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#контрнаступление
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