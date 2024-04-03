Стало известно, как украинский беспилотник долетел до Татарстана

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Помощь со стороны Запада сыграла ключевую роль в атаке беспилотного летательного аппарата на Татарстан.
Такое мнение в интервью телеканалу «Царьград» высказал главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.
По его словам, западные кураторы помогли дрону преодолеть все зоны противовоздушной обороны российской армии. Коротченко отметил, что эта поддержка включала как военную, так и разведывательную составляющие.
Он подчеркнул, что благодаря разведывательным возможностям Запада украинские вооруженные силы могут проводить операции в глубине российской территории при тщательном планировании, оставаясь незамеченными для российских противовоздушных оборонительных систем.
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По его словам, западные кураторы помогли дрону преодолеть все зоны противовоздушной обороны российской армии. Коротченко отметил, что эта поддержка включала как военную, так и разведывательную составляющие.
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Артем Кузьмин