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Раскрыта хронология атаки украинских БПЛА на Татарстан

Атаковавший НПЗ в Татарстане БПЛА был замечен в Саранске
03 апреля 2024, 10:40
Фото: iStock/rancho_runner

Фото: iStock/rancho_runner

Один из беспилотников, атаковавших предприятия в Татарстане 2 апреля, был замечен в 3:10 утра в Саранске. Через час он достиг цели. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, первый дрон заметили ещё в 3:10 утра в Саранске. В 4:20 он упал в промзоне завода в Нижнекамске, задев трубу со сжатым кислородом. Однако работу предприятия это не остановило. Второй беспилотник запутался в защитных тросах, которые были установлены с учётом опыта других обстреливаемых регионов.

При этом второй беспилотник взорвался на подлёте к общежитию «Алабуга Политех». Размах крыльев БПЛА составил пять метров. Пострадали 14 человек, из них восемь – граждане других стран.


Третий дрон врезался в общежитие, повредив здание. При этом два боеприпаса, которые нёс беспилотник, не сдетонировали.

Всего Татарстан атаковали четыре вражеских БПЛА.

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Из-за атаки дронов на общежитие в Татарстане пострадали граждане девяти стран
03 апреля 2024, 10:44

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

В результате атаки беспилотников на студенческое общежитие «Алабуга Политех» пострадали граждане девяти стран. Всего предприятия на территории республики атаковали четыре дрона.
Два из них упали на территории особой экономической зоны «Алабуга», напоминает РИА Новости. Один из них врезался непосредственно в здание. В результате различные травмы получили студенты из Зимбабве, Руанды, Конго, Кении, Нигерии, Южного Судана и Шри-Ланки, Киргизии и России. У большинства из них ушибы грудной клетки. Шестеро пострадавших остаются в больницах, остальные выписаны.

Два других беспилотника должны были атаковать нефтеперерабатывающий завод компании ТАНЕКО в Нижнекамске. Однако первый из них был подавлен средствами радиоэлектронной борьбы. Второй запутался в проволочном ограждении и упал на землю. Боеприпасы, которыми были оснащены дроны, не сдетонировали.

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Количество погибших детей при теракте в «Крокусе» возросло до шести
Омбудсмен: число погибших в «Крокусе» детей выросло до шести
03 апреля 2024, 10:42

Фото: Istock/HemantMandot

Число детей, погибших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле», возросло до шести, заявила детский омбудсмен Мария Львова-Белова.
«В настоящий момент у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших. Двое уже лечатся дома», — сказала она журналистам.

Львова-Белова добавила, что пятеро детей остаются в больнице, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, а трое — в состоянии средней степени тяжести. Они обеспечены всем необходимым, подчеркнула она.

Кроме этого, как отметила детский омбудсмен, врачи дают хорошие прогнозы.

Теракт произошел 22 марта. В результате погибли 144 человека, пострадал 551. На сегодняшний день установлены личности 134 погибших.

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Промышленный квартал в Москве эвакуировали из-за найденного снаряда РПГ
03 апреля 2024, 10:30

Фото: iStock/Alex Kochev

В Москве эвакуировали промышленный квартал из-за найденного выстрела от РПГ, сообщает 3 апреля Telegram-канал Shot.
Снаряд нашли на территории стоянки спецтехники недалеко от железнодорожной станции Дегунино.

Опасный предмет показался из-под кучи снега. В районе Поморской улицы прямо сейчас работают кинологи и саперы.

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Число пострадавших после атаки дронов в Татарстане возросло
Власти: число пострадавших после атаки дронов в Татарстане увеличилось до 14
03 апреля 2024, 10:18

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Число пострадавших в результате атаки дронов в Татарстане выросло до 14 человек, из которых шесть остаются в больницах, а остальные уже выписаны
Об этом сообщила пресс-служба главы республики. Все пострадавшие, по данным сообщения, демонстрируют положительную динамику.

Атака дронов произошла утром вторника на предприятия в Елабуге и Нижнекамске. Серьезных разрушений не произошло. Кроме того, как отмечали местные власти, технологический процесс на предприятиях не нарушен.

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В квартире в Москве обнаружили тело женщины с шестью ножевыми ранениями
03 апреля 2024, 10:07

Фото: iStock/Fedorovekb

На северо-западе Москвы в квартире жилого дома обнаружено тело женщины с шестью ножевыми ранениями в области спины. Об этом рассказали в столичном СК.
«По данным следствия, 3 апреля 2024 года в квартире жилого дома, расположенного на улице Исаковского в городе Москве, обнаружено тело женщины 1968 года рождения с признаками насильственной смерти в виде не менее шести ножевых ранений в области спины», — говорится в Telegram-канале ведомства.

По факту убийства возбуждено уголовное дело. Сейчас на месте преступления работают следователи и криминалисты. Они опрашивают возможных свидетелей и очевидцев. Проводятся все необходимые действия, чтобы вычислить убийцу.

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Третий член семьи Исломовых, задержанных по делу «Крокуса», обжаловал арест
03 апреля 2024, 09:57

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Еще один фигурант уголовного дела о теракте в «Крокусе» Диловар Исломов обжаловал арест. Об этом изданию РИА Новости сообщили в пресс-службе Басманного суда.
Следственные органы установили, что Исломов предоставил исполнителям теракта квартиру, в которой они готовились к совершению преступления.

Прежде суд избрал фигуранту меру пресечения в виде ареста.

Вооруженные мужчины ворвались в здание концертного зала в «Крокус Сити Холле» в Подмосковье вечером 22 марта перед концертом. Террористы открыли огонь по безоружным людям, в числе которых были женщины и дети. По последним данным, в результате трагедии погибли 144 человека.

Правоохранители выясняют все причастных к теракту лиц.

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Увеличилось число пострадавших при землетрясении на Тайване
Reuters: более 700 человек пострадали при землетрясении на Тайване
03 апреля 2024, 09:49

Фото: iStock/Petrovich9

Более 700 жителей получили различные травмы при землетрясении на Тайване в уезде Хуалянь. Такие данные приводит агентство Reuters, ссылаясь на местные власти.
Согласно сообщению, ещё 77 человек оставались заблокированными в поврежденных зданиях.

Ранее местные СМИ сообщали, что в результате землетрясения на Тайване погибли четыре человека, ещё 97 пострадали. Больше всего жертв оказалось на тропе Дэкалунь, там погибли три человека, 40 получили ранения.

Напомним, толчки зафиксированы в 02:58 и в 03:11 по московскому времени. Эпицентр землетрясения находился на восточном побережье Тайваня, в 18 и в 11 километрах на юго-запад от города Хуалянь, в котором проживает более 350 тысяч человек. В настоящее время глубина эпицентра не определена. По информации некоторых СМИ, после землетрясения несколько районов Тайваня оказались обесточены.

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В округе Шаховская загорелся частный дом, есть пострадавший
03 апреля 2024, 09:48

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по МО

Пожар произошёл в частном доме №32 на улице Типографская в селе Ново-Михайловское городского округа Шаховская, сообщает пресс-служба подмосковного главка МЧС.
«Сообщение о пожаре поступило на пульт дежурного Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) в полвторого ночи в среду, 3 апреля. На место немедленно выехали пожарные. В 05:47 возгорание было ликвидировано», — говорится в сообщении.
Отмечается, что на пожаре пострадал один человек.

В тушении принимали участие одиннадцать пожарных, было задействовано три единицы спецтехники.

Ранее сообщалось, что в Сергиево-Посадском городском округе произошёл пожар на территории завода «Электролит», площадь возгорания составила около 3 тысяч квадратных метров. Пожарным удалось справиться с огнём за несколько часов. Информация о пострадавших не поступала. Причины пожара выясняются.

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Сосед Кузьминова: спецслужбы Украины могли избавиться от него
03 апреля 2024, 09:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Спецслужы Украины могли целенаправленно избавиться от перебежчика из России Максима Кузьминова. Так считает сосед бывшего российского пилота по имени Хави. Его слова передаёт РИА Новости.
«Складывается такое впечатление, что они его переманили на свою сторону, но, когда уже дело было сделано, решили игнорировать его существование. А может, таким образом хотели побыстрее от него избавиться», — считает Хави.

Он также рассказал, что, по словам других соседей, Кузьминов планировал перевезти в Испанию свою мать. При этом Хави удивляется, почему спецслужбы Украины и Испании не дали ему чёткую инструкцию по безопасности или не поменяли ему внешность. Сосед Кузьминова также отметил, что в городе проживает много выходцев с постсоветского пространства, которые могли бы узнать Кузьминова.

Напомним, 19 февраля появилась информация об обнаружении в муниципалитете Вильяхойоса в Испании тела, предположительно, лётчика Кузьминова. Позднее представитель главного управления разведки Минобороны Украины подтвердил его смерть. Причастные к убийству Кузьминова сначала выстрелили в него шесть раз, а затем переехали на автомобиле.

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