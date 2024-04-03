Раскрыта хронология атаки украинских БПЛА на Татарстан

Фото: iStock/rancho_runner
Один из беспилотников, атаковавших предприятия в Татарстане 2 апреля, был замечен в 3:10 утра в Саранске. Через час он достиг цели. Об этом пишет Mash.
Согласно сообщению, первый дрон заметили ещё в 3:10 утра в Саранске. В 4:20 он упал в промзоне завода в Нижнекамске, задев трубу со сжатым кислородом. Однако работу предприятия это не остановило. Второй беспилотник запутался в защитных тросах, которые были установлены с учётом опыта других обстреливаемых регионов.
При этом второй беспилотник взорвался на подлёте к общежитию «Алабуга Политех». Размах крыльев БПЛА составил пять метров. Пострадали 14 человек, из них восемь – граждане других стран.
Третий дрон врезался в общежитие, повредив здание. При этом два боеприпаса, которые нёс беспилотник, не сдетонировали.
Всего Татарстан атаковали четыре вражеских БПЛА.
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При этом второй беспилотник взорвался на подлёте к общежитию «Алабуга Политех». Размах крыльев БПЛА составил пять метров. Пострадали 14 человек, из них восемь – граждане других стран.
Всего Татарстан атаковали четыре вражеских БПЛА.
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Элина Позднякова