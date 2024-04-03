«Никто вас не защитит»: В Татарстане призвали предприятия самим бороться с дронами ВСУ

Фото: пресс-служба главы Татарстана
Предприятия Татарстана должны самостоятельно обеспечить себя средствами защиты от ударов украинских беспилотников.
Это подчеркнул глава республики Рустам Минниханов, передает Telegram-канал «Татарстан 24».
2 апреля стало известно, что дроны атаковали предприятия особой экономической зоны «Алабуга» в Татарстане. Об ударе беспилотников сообщил глава республики Рустам Минниханов. Пострадали 13 человек.
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«Очнитесь, ребята, никто вас не защитит, кроме себя. Не надо ждать, что нас противоракетная оборона защитит. Мы должны своими силами решать такие вопросы. Каждое предприятие, каждый участок, каждый муниципалитет, каждый город», — заявил Минниханов.
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Артем Кузьмин