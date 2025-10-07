Стало известно, как в Одессе отнеслись к закону о запрете русского языка

07 октября 2025, 06:36

Одесситка рассказала о популярности русского языка среди горожан

Фото: istockphoto / Multipedia

Одесситы продолжают разговаривать на русском языке, несмотря на государственный закон Украины. Об этом в беседе с РИА Новости рассказала местная жительница.





Недавно в украинских СМИ распространялись сведения, что жителей Одессы принуждают использовать украинский язык не только в сфере обслуживания и государственном документообороте, но и в частной жизни.



По словам женщины, давшей интервью информагентству, закон этот работал только сначала. Сейчас одесситы общаются на русском не только в быту, но и в местных магазинах. Однако до сих пор сохраняется угроза наказания.



«Хотя, конечно, вот эти "мовные" патрули ходят проплаченные. А так одесситы между собой говорят на русском языке», — рассказала собеседница издания.