Стало известно, как в Россию попало убившее генерала Кириллова взрывное устройство
Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва, прогремевшего у дома на Рязанском проспекте. Следователи установили детали произошедшего, пишет Telegram-канал Mash.
Отмечается, что взрыв произвели самодельным устройством, закреплённым на припаркованном у подъезда Кириллова электросамокате. СВУ доставили в Россию из Польши под видом бытовой техники и направили на имя Роберта Сафаряна – одного из четырёх подозреваемых в организации и исполнении убийства.
Взрывом управляли дистанционно: заказчики покушения из Украины наблюдали за происходящим онлайн через камеру видеонаблюдения, установленную в припаркованном неподалёку каршеринге.
Следствие установило, что Сафарян получал на своё имя компоненты для изготовления взрывчатки с осени 2024 года. Ахмаджон Курбонов собрал СВУ, закрепил его на самокате и привёл устройство в действие, дождавшись выхода Кириллова из дома. Батухан Точиев и Рамазан Падиев обеспечивали логистику и пытались скрыть Курбонова от правоохранительных органов.
Всем четырём подозреваемым предъявили обвинения по статьям, предусматривающим пожизненное лишение свободы.
Читайте также: