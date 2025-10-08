Стало известно, как в Россию попало убившее генерала Кириллова взрывное устройство

08 октября 2025, 15:44

Mash: СВУ, которым убили генерала Кириллова, доставили в Россию из Польши

Фото: iStock/Vankherson

Начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ), генерал-лейтенант Игорь Кириллов и его помощник Илья Поликарпов погибли 17 декабря 2024 года в результате взрыва, прогремевшего у дома на Рязанском проспекте. Следователи установили детали произошедшего, пишет Telegram-канал Mash.