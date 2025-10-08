Вдова генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области
Вдову убитого в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлану назначили сенатором от Костромской области.
Как пишет ТАСС, решение приняли на первом заседании вновь избранной областной думы.
В обращении к коллегам Кириллова поблагодарила депутатов за поддержку и пообещала работать «единой командой на благо Костромской области». Выпускник академии РХБЗ, депутат Вадим Козырев отметил, что она хорошо знает, что такое долг и ответственность, и что её избрание — сигнал поддержки участников СВО и их семей, обеспечивающий представление их голоса на высоком уровне.
Кириллова родилась и выросла в Костроме. По данным избиркома, она занимает должность главного эксперта отдела управления начальника войск РХБЗ Министерства обороны РФ, участвует в общественной и волонтёрской деятельности и возглавляет женскую общественную организацию.
