Вдова генерала Кириллова стала сенатором от Костромской области

08 октября 2025, 15:35

ТАСС: Светлана Кириллова стала сенатором от Костромской области

Светлана Кириллова (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Вдову убитого в 2024 году начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова Светлану назначили сенатором от Костромской области.