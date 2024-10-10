Танк–победитель биатлона выдержал 19 попаданий за бой в зоне СВО

Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев
Выигрывавший танковый биатлон танк Т-72Б3М, который находится на вооружении группировки ВС РФ «Юг», за один бой в зоне спецоперации получил 19 попаданий, но при этом сумел выполнить боевую задачу и скрыться. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на механика–водителя танка с позывным «Зубр».
Военнослужащий отметил, что противник пытался уничтожить танк при помощи противотанковых ракет и дронов: ВСУ повредили защиту от БПЛА, три гусеничных катка, место посадки водителя, а также насквозь прожгли башню.
«Зубр» отметил, что экипаж удалось спасти благодаря сработавшему баллону для пожаротушения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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«Зубр» отметил, что экипаж удалось спасти благодаря сработавшему баллону для пожаротушения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова