Стало известно, как ВСУ использовали освобожденную Плетеневку для ударов по ВС РФ

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Стало известно, как ВСУ использовали освобожденную Плетеневку Харьковской области для обстрелов Белгородской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«С началом специальной военной операции с окраин данного населенного пункта боевики националистических украинских подразделений не раз обстреливали населенные пункты Белогородской области — Белгород, Шебекино и другие», — пояснили в ведомстве.
Также там уточнили, что националисты оборудовали огневые точки практически в каждом жилом доме. Сейчас боевики пытаются уничтожить поселок с помощью артиллерии, периодически обстреливая его.
«Вот дома - они их накрывали минометами. «Бабой-Ягой» постоянно сюда летают - сжигают. Подвинули хорошо»,— рассказал боец ВС РФ с позывным «Сокол».
Он отметил, что все бойцы хорошо сражаются и работают, не отступая назад.
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