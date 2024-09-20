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Украинская армия создавала отряды из 18-летних юнцов, чтобы те сдерживали наступление ВС РФ на наиболее острых фронтовых участках Донбасса. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на силовиков. Как проинформировали источники, молодежь прикрывала опытных боевиков Украины, пока тех эвакуировали.
«Есть информация, что Киев формировал специальные отряды, куда входили 18-, 19-летние ребята, без опыта, необстрелянные. Задача — физически затянуть время в ходе натиска российских войск на территории ДНР на разных участках», — пояснили журналистам в силовых структурах.Там подчеркнули, что подобной тактикой противник пользовался в 2022-2023 годах, но теперь, в связи с большими потерями, возраст участников спецотрядов Украины расширен.
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