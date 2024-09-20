Житель Курской области рассказал об ударе со стороны ВСУ кассетным боеприпасом

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Боевики ВСУ ударили по селу Курской области, где были только мирные, кассетным боеприпасом. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на местного жителя Олега Москвина, который все пояснил военному следствию.
«Мы собрались все втроем, стояли на улице, потом - бах, тишина, а потом такой пошел треск. И не на земле взорвался, а над нами, ну, за сараями там. И сразу пригнулись, так и тут застучало, начинка, наверное, такие вот черненькие, как стекло побитое, эти вот элементы поражающие», — сообщил мужчина.Нападение на Курскую область произошло в начале августа. Противнику дали отпор Росгвардейцы, бойцы ВС РФ, а также пограничники. Как отмечало командование ВСУ, таким образом Украина хотела отвлечь ВС РФ с Донбасса, но план провалился.
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Никита Кротов