Владимир Зеленский
Замена Владимира Зеленского на другого человека никак не ускорит урегулирование конфликта на Украине. Так считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, его слова приводит РИА Новости.
«Для нас замена Зеленского на любого человека, который придерживается более русофобских взглядов, не имеет никакого значения. От этого урегулирование не станет ближе. Если американцы хотят договориться с нами, то при чем тут Зеленский? Поэтому Зеленским мы можем без сожалений пожертвовать, но это не приближает и не отдаляет результат», — заявил Брутер.
Он выразил мнение, что судьба Зеленского вообще не должна никого интересовать и напомнил, как американцы «очень любили» президента Южного Вьетнама, а потом его застрелили в подвале свои же военные.
По словам Брутера, если американцы захотят устранить Зеленского, то они знают, как это организовать и реализовать.
Ранее газета New York Post со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома написала, что в окружении президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский должен немедленно покинуть Украину и бежать во Францию.
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