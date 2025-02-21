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Стало известно, как замена Зеленского отразится на урегулировании конфликта

Политолог Брутер: замена Зеленского не повлияет на урегулирование конфликта
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Замена Владимира Зеленского на другого человека никак не ускорит урегулирование конфликта на Украине. Так считает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, его слова приводит РИА Новости.
«Для нас замена Зеленского на любого человека, который придерживается более русофобских взглядов, не имеет никакого значения. От этого урегулирование не станет ближе. Если американцы хотят договориться с нами, то при чем тут Зеленский? Поэтому Зеленским мы можем без сожалений пожертвовать, но это не приближает и не отдаляет результат», — заявил Брутер.

Он выразил мнение, что судьба Зеленского вообще не должна никого интересовать и напомнил, как американцы «очень любили» президента Южного Вьетнама, а потом его застрелили в подвале свои же военные.

По словам Брутера, если американцы захотят устранить Зеленского, то они знают, как это организовать и реализовать.

Ранее газета New York Post со ссылкой на источник, близкий к главе Белого дома написала, что в окружении президента США Дональда Трампа считают, что Владимир Зеленский должен немедленно покинуть Украину и бежать во Францию.

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Пасынок главкома ВСУ Александра Сырского намерен получить гражданство России
21 февраля 2025, 14:41

Александр Сырский

Приёмный сын главкома ВСУ Александра Сырского заявил о желании получить гражданство России. Об этом сообщает газета «Аргументы и факты».
Он отметил, что в настоящее время имеет гражданства Украины и Австралии. Иван подчеркнул, что от украинского гражданства невозможно отказаться, и сравнил его с клеймом.

Сырский подчеркнул, что пока не может получить желаемое гражданство России из-за бюрократии. Необходимо отправлять документы, делать запрос и ждать ответ. При этом в настоящее время это можно сделать только напрямую, без помощи консульства.

В заключение Иван уточнил, что весь процесс получения гражданства может занять полгода, причём для этого необходимо как минимум два раза со всей семьёй съездить в Россию. Такие поездки стоят очень дорого, и мужчине не позволят покинуть рабочее место на месяц.

Сырский также рассказал, что в День защитника отечества, 23 февраля, примет участие в акции в Австралии, в ходе которой планирует поднять российский триколор.

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«Не только Patriot»: Российские истребители сразились в небе Украины с F16
В зоне СВО произошёл воздушный бой между российскими истребителями и F-16
21 февраля 2025, 14:25

Фото: istockphoto/razihusin

В зоне специальной военной операции российские истребители вступили в огневой контакт с украинскими самолётами F-16 производства США, которые поступили в ВСУ из Нидерландов. Между нашим Су-35С и этим «интернационалом» произошёл ракетный бой на дальней дистанции.
Со стороны Воздушно-космических сил (ВКС) России потерь нет, сообщает телеграм-канал «Военный обозреватель». Что касается возможных потерь со стороны противника, то оттуда, как отмечают военкоры, поступает противоречивая информация. Предположительно, со стороны Украины в обмене ракетными ударами участвовал истребитель F-16AM Block 20 MLU.

Согласно данным из открытых источников, Дания и Нидерланды поставили в ВСУ как минимум два десятка самолётов F-16 Fighting Falcon («Боевой сокол»). В первые же дни один из них был по ошибке сбит самими украинцами при помощи американского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot. Ещё один истребитель позднее уничтожила российская ПВО.

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#нидерланды
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Мусульмане Подмосковья передали в зону СВО мобильные мечети
21 февраля 2025, 14:15

Фото: пресс-служба ДУМ МО

Подмосковные мусульмане передали участникам спецоперации два новых автомобиля УАЗ, которые будут использовать в качестве мобильных мечетей.
Об этом сообщил заместитель председателя Духовного управления мусульман России, председатель Духовного управления мусульман Московской области, муфтий Подмосковья Рушан Аббясов.
«Передали в одну из воинских частей городского округа Коломна два автомобиля УАЗ для военнослужащих в зоне СВО. Эти машины могут выполнять функции не только по прямому назначению, например, перевозить людей и грузы, но ещё и использоваться как мобильные мечети. Они оборудованы соответствующим образом, и там можно исполнять религиозные обряды», – рассказал Аббясов РИА Новости
По его словам, передача военнослужащим мобильных мечетей глубоко символична в преддверии Дня защитника Отечества.

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#спецоперация
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Оправдала убийство Дарьи Дугиной и призвала выгонять россиян из Крыма: как Людмила Улицкая* привлекла внимание властей
21 февраля 2025, 13:38

Людмила Улицкая* (фото: РИА Новости / Евгения Новоженина)

Писательница и сценаристка Людмила Улицкая*, эмигрировавшая в Германию после начала спецоперации, вновь оказалась в центре скандала. Ее заявления вызвали серьезное возмущение, и теперь ей, вероятно, придется ответить за свои слова. Подробнее о том, что произошло и как на это отреагировала общественность, расскажет сайт «Радио 1».

Пранк Вована и Лексуса


Людмила Улицкая* стала очередной знаменитостью, попавшейся на телефонный розыгрыш пранкеров Вована и Лексуса. Ей позвонили от имени главы офиса президента Украины Андрея Ермака, и в ходе беседы писательница допустила резкие заявления.

В частности, она оскорбила добровольцев СВО, утверждая, что на фронт якобы отправляются лишь безработные россияне.

«Думаю, что это люди, которые не имеют работы. Не представляю себе человека, который по собственному желанию лично пойдет сегодня на какой бы то ни было конфликт, а тем более с Украиной», — высказалась женщина.

Скандальные заявления об убийстве Дарьи Дугиной


Автор книг «Лестница Якова» и «Казус Кукоцкого» публично оправдала убийство Дарьи Дугиной и попытку ликвидации Захара Прилепина, заявив, что Украина «имеет на это право».

Кроме того, писательница сообщила, что Захара Прилепина и вовсе не считает человеком.

«Он давно уже отрекся от этого звания человека», — сказала она.

Кроме того, Улицкая* призналась, что перечисляет гонорары с продаж своих книг в России на Украину, хотя отметила высокий уровень коррупции в стране.

Людмила Улицкая* (фото: РИА Новости / Валерий Левитин)

Высказывания о Крыме: новое оскорбление россиян


Писательница назвала себя «в некотором роде крымчанкой», однако жителей Крыма, переехавших туда после 2014 года, охарактеризовала как «асоциальных людей». Она также предположила, что в случае возвращения полуострова под контроль Украины необходимо «избавиться» от русских, которые там живут.

«Значит, ну что же? Придется, по-видимому, каким-то народам тоже двинуться по этому пути — по пути переселения, поиска дома и новых корней каких-то, но что с этим поделаешь?» — сказала Людмила*.

Скандальные заявления Улицкой* о России звучат не впервые. Еще в 2018 году в эфире украинского телеканала она назвала жителей России «агрессивными, отсталыми и бескультурными».

Тогда же писательница утверждала, что Россия живет «в Средневековье» и ей потребуется минимум 150 лет, чтобы догнать Европу.

«Я уже не раз это говорила, нам очень повезло, потому что Альберту Швейцеру пришлось покупать билет, бросить Баха и ехать лечить грязных, диких, больных дикарей. Нам никуда не надо ехать — достаточно выйти из подъезда и вот мы уже в Африке», — высказалась писательница.
Улицкая* упоминает Альберта Швейцера, немецкого философа и органиста, лауреата Нобелевской премии мира 1952 года. В 1920-х годах он принял решение оставить всё и переехать в Африку, чтобы восстанавливать разрушенные больницы.

Реакция властей: последствия для Улицкой*


Высказывания Улицкой* вызвали возмущение в Госдуме. Глава думского комитета по культуре Елена Ямпольская потребовала разъяснить, на каком основании сценаристка носит звание почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева. По ее мнению, Улицкую* можно лишить этого статуса без судебных разбирательств.

Депутат Виталий Милонов предложил радикальные меры — запретить писательнице въезд в Россию и прекратить издание ее произведений в стране. Политик также считает, что имущество Улицкой* следует направить на поддержку участников СВО, а самой сценаристке предложил изучать украинскую литературу.

«Удивительно, что среди российской интеллигенции так много персонажей, к которым максимально применим научный термин "паразит". Сидят на российских гонорарах, выступлениях, зарабатывают тут. Но они еще умудряются находить в себе внутреннее оправдание помогать врагам страны в том, чтобы погибло как можно больше наших парней! Если это не измена Родине, тогда что это?» — отметил Милонов в комментарии RT.

Виталий Милонов (фото: РИА Новости / Владимир Трефилов)

Принятый Госдумой «закон о негодяях» предусматривает наказание для лиц, ведущих антироссийскую деятельность. Он включает лишение почетных званий, конфискацию имущества, денежных средств и других активов. После своих заявлений Улицкая может попасть под действие этого закона.

Обращение в ФСБ и Следственный комитет


Межрегиональное общественное движение «Зов народа» направило запрос в правоохранительные органы с требованием проверить Улицкую* на предмет оправдания терроризма и финансирования ВСУ.

Активисты также предложили внести писательницу в список экстремистов и террористов. Если это произойдет, возможность вернуться в Россию для нее будет окончательно закрыта.

В итоге писательницу включили в реестр иностранных агентов.

«1 марта 2024 года в соответствии с распоряжениями Минюста России в реестр иностранных агентов включены Л.Е. Улицкая, И.А. Хржановский», — говорится в сообщении.

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*признана Минюстом РФ иноагентом
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Приемный сын Сырского раскрыл интересные подробности из жизни главкома ВСУ
Приемный сын Сырского рассказал, что главком ВСУ плохо говорит по-украински
21 февраля 2025, 13:35

Александр Сырский

Главком ВСУ Александр Сырский плохо знает украинский язык и вынужден заниматься с несколькими репетиторами. Об этом рассказал приемный сын украинского генерала Иван Сырский, его слова приводит «АиФ».
«У Сырского никогда не было никаких проукраинских взглядов. Он говорил только по-русски. По-украински он только сейчас начал говорить — с огромным трудом», — рассказал Иван Сырский.

Он также уточнил, что главкому ВСУ приходится заниматься сразу с несколькими репетиторами, однако его уровень украинского языка остается на невысоком уровне.

«Для него мова — это заново выученный чужой язык», — отметил пасынок Сырского.

Иван жил в семье Сырского до 19 лет. После развода родителей молодой человек уехал на ПМЖ в Австралию с братом и матерью. Он активно поддерживает Россию, а в марте 2024 года попросил президента РФ предоставить ему российское гражданство.

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