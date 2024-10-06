Мирошник: порты Одесской области являются хабами для помощи Запада

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Порты под Одессой являют собой хабы, через которые боевики ВСУ получают помощь от западных союзников. Об этом у себя на канале в Telegram написал российский посол Родион Мирошник.
«Украинские порты Одесской области - основные ворота, через которые ВСУ снабжаются вооружением, ГСМ, техникой. Очень хочется, чтобы эти хабы для западной военно-технической помощи просто перестали работать. Совсем перестали», — сказано в публикации.
Ранее Мирошник предположил, когда могут состояться выборы на Украине, в каком случае они будут выгодны главе киевского режима Владимиру Зеленскому, и что будут из себя представлять.
Перед этим в МО РФ показали кадры удара по кораблю в Одесской области.
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Никита Кротов