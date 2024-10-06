Глава киевского режима Владимир Зеленский готовится сбежать на Запад, когда произойдет поражение ВСУ на фронте. Такое предположение на YouTube-канале Duran высказал аналитик из Великобритании Александр Меркурис.
«Зеленский, вероятно, думает не о плане выхода для Украины, как мы уже много раз обсуждали, а о плане выхода для себя и о бегстве на Запад для создания там правительства», — сказал эксперт.Меркурис добавил, что для Зеленского более привлекательной инициативой является так называемое правительство в изгнании, нежели мирный диалог, поскольку первый вариант позволяет ему пользоваться деньгами Запада.
Срок президентских полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, но политик отменил выборы на фоне военного положения и узурпировал власть.
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