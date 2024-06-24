Стало известно, как жители Украины приспособились к проблемам в энергетике

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Жители Украины покупают солнечные батареи и аккумуляторы из-за проблем с энергоснабжением. Об этом информирует телеканал CNN.
Сообщается, что проблемы с электричеством коснулись не только местных жителей, но и крупных супермаркетов. Директор сети супермаркетов «Ашан Украина» заявил, что компания модернизировала холодильники для сохранения энергии. Помимо этого, ассортимент скоропортящихся продуктов на полках магазинов был сокращен.
Местные жители рассказали, как приспособились к жизни в почти ежедневном графике отключений электроэнергии. По словам Катерины Сержан, она заранее планирует купание ребенка, потому что без электричества отключают и воду. Помимо этого, она купила походную газовую плиту и аккумулятор для микроволновой печи, чтобы кормить свою дочь.
Житель Киевской области Андрей Бузовский рассказал, что установил солнечные батареи на балкон, чтобы его семья не чувствовали себя дискомфортно без электричества.
Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Местные жители рассказали, как приспособились к жизни в почти ежедневном графике отключений электроэнергии. По словам Катерины Сержан, она заранее планирует купание ребенка, потому что без электричества отключают и воду. Помимо этого, она купила походную газовую плиту и аккумулятор для микроволновой печи, чтобы кормить свою дочь.
Житель Киевской области Андрей Бузовский рассказал, что установил солнечные батареи на балкон, чтобы его семья не чувствовали себя дискомфортно без электричества.
Военные ВС РФ регулярно наносят удары по объектам оборонной промышленности, военного управления, связи и энергетики Украины с 10 октября. Президент РФ Владимир Путин отмечал, что это ответ на теракт на Крымском мосту и другие нападения на объекты гражданской инфраструктуры в России. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что армия РФ в боях с ВСУ не бьет по жилым домам и социальной инфраструктуре.
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Дарья Осипова