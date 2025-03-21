ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) попытались нанести удар с помощью дронов по территории Белгородской области, сообщает Минобороны России в телеграм-канале
По данным ведомства, над областью средствами ПВО были сбиты два беспилотника — в промежутке с 10:00 до 11:00 по московскому времени.
Ранее, как информировало Минобороны РФ, прошедшей ночью над российскими регионами сбили 43 украинских беспилотника, 34 из них — над Волгоградской областью.
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Ранее, как информировало Минобороны РФ, прошедшей ночью над российскими регионами сбили 43 украинских беспилотника, 34 из них — над Волгоградской областью.
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Анастасия Чубина