ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью дронов

С 2025 года Отделение Социального фонда России (СФР) по Москве и Московской области направляет ветеранов специальной военной операции на бесплатное санаторно-курортное лечение и медицинскую реабилитацию. Для получения этой услуги необходимо иметь статус участника СВО и быть демобилизованным (уволенным), сообщает пресс-служба социального фонда.