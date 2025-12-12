Стало известно, каким рычагом США могут заставить Киев сесть за стол переговоров

12 декабря 2025, 13:10

Военэксперт Кнутов: США могут лишить ВСУ разведданных и отключить Starlink

Фото: Istock/sb2010

Военный эксперт Юрий Кнутов заявил, что США могут перестать передавать разведывательные данные и отключить спутниковую систему Starlink для ВСУ. По его мнению, это может подтолкнуть Киев к мирным переговорам.





В беседе с «NEWS.ru» Кнутов отметил, что администрация Дональда Трампа не хочет затягивать конфликт и стремится ускорить его завершение. Эксперт назвал разведку и Starlink ключевыми рычагами давления США.



По его словам, эта система обеспечивает связь и управление войсками ВСУ, а американская разведка передаёт сведения в реальном времени.

«Если ВСУ этого лишить, украинская армия окажется слепой и неуправляемой. Пойдёт на это Трамп или нет, не знаю. Но отмечу, что систему Starlink уже дважды отключали на какое-то время до этого», — высказался историк.