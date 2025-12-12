Медведев: Зеленский «показал средний палец» США своим заявлением о референдуме
Своим заявлением о проведении «всеукраинского референдума» Владимир Зеленский «показал средний палец» США. Об этом в соцсети X написал зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
По словам российского политика, все осознают, что проведение территориального референдума на Украине задержит переговоры. Именно этого и стремится достичь «киевский клоун», подчеркнул Медведев.
Зампред Совбеза РФ расценил слова предводителя киевского режима как «протест» в адрес США и задался вопросом о том, как долго а.мериканское правительство будет это терпеть.
До этого Владимир Зеленский выразил готовность изменить украинское законодательство для проведения президентских выборов в стране. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
