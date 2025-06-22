Стало известно, какое иностранное государство помогает ВС РФ в боях с ВСУ

22 июня 2025, 15:36

Симоньян: ВС РФ вести бои помогает только КНДР, хотя и других партнеров много

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

На сегодняшний день КНДР оказывает России помощь в ведении боев против украинской армии. Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян в разговоре с журналисткой Ольгой Скабеевой.





По словам Симоньян, кроме КНДР у России есть много партнеров, которые ее поддерживают.





«Так не было в нашей истории никогда. Потому что всё-таки в Великую Отечественную, когда мы воевали с нацизмом, мы воевали не одни», — приводит RT слова Симоньян.