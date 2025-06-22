Стало известно, какое иностранное государство помогает ВС РФ в боях с ВСУ
Симоньян: ВС РФ вести бои помогает только КНДР, хотя и других партнеров много
На сегодняшний день КНДР оказывает России помощь в ведении боев против украинской армии. Об этом заявила главред RT Маргарита Симоньян в разговоре с журналисткой Ольгой Скабеевой.
По словам Симоньян, кроме КНДР у России есть много партнеров, которые ее поддерживают.
«Так не было в нашей истории никогда. Потому что всё-таки в Великую Отечественную, когда мы воевали с нацизмом, мы воевали не одни», — приводит RT слова Симоньян.
Ранее argumenti.ru со ссылкой на секретаря Совета безопасности РФ Сергея Шойгу писали, что лидер КНДР Ким Чен Ын отправит тысячу саперов и пять тысяч военных строителей в Курскую область для помощи в восстановлении российского приграничья.
Шойгу также рассказал, что в России и КНДР будут организованы мемориалы в память о северокорейских бойцах, павших при освобождении курской земли от оккупации ВСУ.