Штурм границ Курской области и контратаки ВСУ под Сумами, давление ВС РФ по всем фронтам: последние новости СВО на 22 июня
На всех ключевых направлениях СВО российские войска продолжают демонстрировать высокую боевую эффективность, последовательно выполняя поставленные задачи. Несмотря на отчаянные попытки противника переломить ситуацию, инициатива остается под контролем РФ. Об оперативной картине по основным направлениям боевых действий за минувшие сутки читайте в материале «Радио 1».
Курская область
В течение прошедших суток украинские формирования продолжали предпринимать попытки прорыва государственной границы на Тёткинском и Глушковском направлениях. Всего зафиксировано десять атак с применением тактики малых штурмовых групп, все из которых были успешно отражены подразделениями российской армии.
Основные усилия противник сосредоточил на четырёх направлениях: в районе Рыжевки (4 атаки на Тёткинском направлении), из Бессаловки (2 попытки проникновения через лесные массивы), в районе приграничного посёлка Новый Путь (2 случая диверсионно-разведывательной деятельности), а также две попытки прорыва в Курской области возле села Ободы.
В результате грамотных действий ВС РФ наступающие группы противника понесли значительные потери — большинство боевиков было уничтожено, остатки разрозненных групп, получив ранения, были вынуждены отступить на украинскую территорию.
Сумская область
На Сумском направлении отмечается активное пополнение вражеских резервов, что свидетельствует о попытках командования ВСУ восстановить утраченные позиции. Однако ВС РФ не только успешно отражают атаки, но и продолжают уверенное продвижение в сторону областного центра. За минувшие сутки зафиксировано семнадцать безуспешных контратак противника в окрестностях Андреевки и Кондратовки, возле Новониколаевки, на подступах к Яблоновке, в Юнаковке и в районе села Садки.
Стоит отметить успехи российских групп морской пехоты, которые не только отразили натиск врага, но и провели успешные операции в приграничных лесных массивах, ликвидировав несколько штурмовых групп, пытавшихся просочиться в Андреевку. Воздушно-десантные подразделения РФ продолжают эффективно уничтожать переброшенные резервы противника в районе Юнаковки, одновременно проводя зачистку приграничных лесополос от диверсионных групп ВСУ.
На Волчанском и Липцовском направлениях достигнуты значительные успехи: в результате точного огневого поражения уничтожены шесть украинских штурмовых групп вместе с бронетехникой, станция радиоэлектронной борьбы и пусковая установка беспилотников. ВС РФ продвинулись в Волчанске, где полностью зачистили двадцать три домовладения, а также выбили противника из трех укрепленных пунктов в районе Волчанских Хуторов.
Торецкое направление
На данном направлении подразделения ВС РФ продолжают успешное наступление, достигнув значительных оперативных успехов. В ходе боевых действий военным РФ удалось выровнять линию фронта на рубеже Полтавка-Русин Яр, закрепившись на новых позициях.
Особого внимания заслуживает прорыв севернее Яблоновки, где российские подразделения вышли к стратегически важной автодороге, ведущей на Константиновку. Этот успех позволил перерезать ключевую логистическую артерию противника, существенно осложнив его возможности по перегруппировке сил и снабжению передовых позиций.
В самой Яблоновке боевые действия переместились в центральную часть населённого пункта. Российские штурмовые группы продолжают теснить противника, несмотря на его ожесточённое сопротивление. Особенно напряжённые бои развернулись у села Клебан-Бык, где ключевым объектом противостояния стала железнодорожная станция. Контроль над этим транспортным узлом имеет стратегическое значение, и его захват позволит отрезать от снабжения группировки ВСУ в Щербиновке и Петровке, создавая предпосылки для окружения ВСУ.
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Угледарское направление
ВС РФ добились значительного успеха, полностью освободив село Запорожье, расположенное в 6 км севернее Комара. Этот стратегический прорыв создал прочный плацдарм для дальнейшего наступления сразу на нескольких направлениях.
Основные усилия сейчас сосредоточены на развитии наступления в северном направлении в сторону населённых пунктов Поддубное и Ялта. Одновременно южнее освобождённого Запорожья идут интенсивные бои за Шевченко, где штурмовые группы РФ методично выбивают противника с укреплённых позиций.
Параллельно развернулось наступление на Малиевку и Воскресенку. В этих районах отмечается ожесточённое сопротивление врага, который пытается контратаками задержать продвижение ВС РФ.
Покровское направление
На Покровском направлении продолжаются ожесточённые боевые действия. На южной окраине Муравки идут особенно напряжённые бои, где противник пытается любой ценой удержать свои позиции. Одновременно развивается наступление по двум оперативным направлениям охвата города.
На западном фланге подразделения РФ ведут активные боевые действия в районе населённых пунктов Зверево, Котлино, Удачное и Новосергеевка, методично преодолевая вражескую оборону. На восточном направлении достигнут значительный успех — расширена зона контроля в районе Елизаветовки-Малиновки, а также начаты атаки на Разино.
Особое значение приобретают бои за Новоторецкое на северо-западном направлении, где противник предпринимает отчаянные попытки контратак. Однако все его атаки успешно отражаются с нанесением значительных потерь.