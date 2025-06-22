22 июня 2025, 10:13

Фото: iStock / Three Spots

На всех ключевых направлениях СВО российские войска продолжают демонстрировать высокую боевую эффективность, последовательно выполняя поставленные задачи. Несмотря на отчаянные попытки противника переломить ситуацию, инициатива остается под контролем РФ. Об оперативной картине по основным направлениям боевых действий за минувшие сутки читайте в материале «Радио 1».





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Курская область

Сумская область

Торецкое направление

Дрон РФ «Князь Вандал» уничтожил техники НАТО на 2 млрд долларов почти за год

Угледарское направление

Покровское направление