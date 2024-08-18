Фото: сайт Кремля
Кадры допроса боевиков ВСУ генерал-майором Апты Алаудиновым опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. На записи 36-летний житель Винницы Виталий Панченко и 30-летний Иван Дмитраков, служившие разведчиками, рассказывают о годовой подготовке на территории Германии. Известно, что боевики участвовали в похищении граждан в Курской области.
Панченко и Дмитраков не избавились от экшн-камер, которые были закреплены на их касках. Именно они и запечатлели погрузку гражданских и срочников в грузовик.
Ранее отставной подполковник США Эрл Расмуссен говорил о своем шоке от видеозаписи, где боевики ВСУ закидывают мужчин в грузовик в наручниках и повязках. Укронацисты также били граждан прикладом.
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Никита Кротов