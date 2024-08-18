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Кадыров опубликовал видео допроса боевиков ВСУ

Рамзан Кадыров опубликовал видео допроса украинских боевиков Алаудиновым
18 августа 2024, 17:27
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Кадры допроса боевиков ВСУ генерал-майором Апты Алаудиновым опубликовал глава Чечни Рамзан Кадыров в Telegram-канале. На записи 36-летний житель Винницы Виталий Панченко и 30-летний Иван Дмитраков, служившие разведчиками, рассказывают о годовой подготовке на территории Германии. Известно, что боевики участвовали в похищении граждан в Курской области.


Панченко и Дмитраков не избавились от экшн-камер, которые были закреплены на их касках. Именно они и запечатлели погрузку гражданских и срочников в грузовик.

Ранее отставной подполковник США Эрл Расмуссен говорил о своем шоке от видеозаписи, где боевики ВСУ закидывают мужчин в грузовик в наручниках и повязках. Укронацисты также били граждан прикладом.

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Украина лишилась половины необходимых для зимы энергетических мощностей
18 августа 2024, 18:02

Фото: istockphoto/vladj55

Украина уже лишилась половины того количества энергетических мощностей, которое необходимо для того, чтобы нормально пережить зиму. Об этом сообщила еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон в своей статье для газеты Financial Times.
Российские ракеты всё чаще поражают объекты энергетики Украины, нанося серьёзный урон всей энергетической инфраструктуры. Из-за повреждений энергетических блоков шахты приостанавливают добычу угля. Многие полагают, что из-за дефицита электроэнергии отопительный сезон на Украине обернётся настоящей катастрофой. Западные СМИ писали, что российская армия почти полностью уничтожила энергетику Украины, а на её восстановление уйдут долгие годы.

Ранее Министерство обороны России заявило, что военные начали массированную атаку на объекты энергосистемы Украины в ответ на попытки Киева нанести ущерб российскому энергетическому сектору. В ведомстве добавили, что эти объекты обеспечивают работу военно-промышленного комплекса Украины.

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В городе Белополье Сумской области Украины после взрывов частично пропал свет
18 августа 2024, 17:34

Фото: istockphoto/aapsky

В воскресенье, 18 августа, в городе Белополье Сумской области на северо-востоке Украины прозвучали взрывы. Это произошло на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Повреждения в результате взрывов получила городская электросеть, сообщает украинский «24 канал». После этого часть города осталась без света. Какого рода повреждения и как долго продлиться ремонт подачи электроэнергии не сообщается.

Удары по украинской инфраструктуре Вооружённые силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. Воздушные тревоги в украинских регионах с тех пор стали регулярными и зачастую объявляются ежедневно, иногда охватывая всю страну.

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Украинский паспорт пенсионера, над которым издевались бойцы ВСУ, недействителен
18 августа 2024, 17:10

Фото: istockphoto/Anna Savina

Родственники пенсионера, над которым в Курской области издевались военнослужащие ВСУ, нарядившиеся в форму с нацистскими символами, недействителен. Александр Степанович уже давно является гражданином России.
Об этом RT рассказали родственники пенсионера. Они подтвердили, что мужчина — уроженец Макеевки. Он действительно раньше был гражданином Украины, но после переезда в Курскую область получил российское гражданство.

Так семья пожилого мужчины отреагировало на видео, опубликованное министерством внутренних дел Украины. На кадрах видеозаписи пенсионер держит в руках свой старый документ с трезубцем. Александра Степановича пока не нашли. Родственники полагают, что его держат в заложниках на Украине.

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Глава района в Курской области призвала жителей пока не возвращаться в свои дома
18 августа 2024, 16:17

Фото: istockphoto/N-sky

Глава Кореневского района Курской области Марина Дегтярёва заявила, что местным жителям пока не стоит предпринимать попытки возвращения в свои дома. Обстановка в муниципалитете остаётся напряжённой, следовательно это может быть небезопасно.
В своей социальной сети она написала, что некоторые жители района пытаются вернуться домой и тем самым мешают работе российских военных. Кроме того, такие действия в условиях продолжающихся военных действий могут быть смертельно опасными и порой приводит к страшным трагедиям. По её словам, муниципальные власти обязательно оповестят население, когда возвращение граждан в свои дома станет возможным.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что российская армия в любом случае освободит Курскую область от украинских военных. Причём дальнейшая эскалация конфликта поставит под угрозу государственность Украины.

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Стало известно, какое оружие используют ВСУ при атаке на Курскую область
TST: ВСУ используют британские беспилотники при атаке на Курскую область
18 августа 2024, 15:48

Фото: istockphoto/Oleksii Liskonih

Боевики ВСУ используют британские дроны для нападения в Курской области, сообщает со ссылкой на источники еженедельник The Sunday Times. По информации журналистов, правительство Великобритании не ограничивается оружейными поставками. В частности, сказано в материале, советники Соединенного Королевства активно участвуют в обсуждениях планов украинских военачальников.
Ранее сообщалось, что британский премьер Кир Стармер распорядился проработать план по расширению поддержки киевского режима. Как утверждают источники, политика премьер-министра относительно поддержки украинской стороны будет со всеобъемлющим характером.

Недружественные к РФ страны стали помогать Украине на фоне российской спецоперации в Донбассе.

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Спецназ «Ахмат» остановил противника на своем участке на Курском направлении
18 августа 2024, 15:30

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

Противник остановлен на всем участке на курском направлении, где находится спецназ «Ахмат», проинформировал в своем Telegram-канале генерал-майор Апты Алаудинов.
«По всему периметру, где мы есть, противник, в принципе, остановлен. Противник предпринимает отчаянные попытки прорвать тот участок, где мы находимся», — доложил военный.

Начальник спецназа «Ахмат» уточнил, что бойцы уничтожили боевую бронированную машину украинских боевиков.

Бои в приграничье Курской области продолжаются с 6 августа, когда ВСУ попытались прорваться вглубь российских территорий. По оценкам экспертов, Украина пошла на отчаянный шаг, который может привести к краху киевского режима.

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#курская область
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В Минобороны назвали количество потерь ВСУ в Курской области
Минобороны: ВСУ потеряли за время боёв в Курской области свыше 3460 военных
18 августа 2024, 14:59

Фото: istockphoto/zabelin

За время боевых действий в курском приграничье общее количество потерь ВСУ в живой силе составило свыше 3460 военнослужащих. В большинстве своём это наиболее подготовленные и мотивированные бойцы элитных бригад противника.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны РФ. Кроме того, в ходе боёв на территории региона российскими войсками были уничтожены 50 украинских танков и 45 бронетранспортёров.

Украинские войска вторглись на территорию Курской области утром 6 августа. Командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов оценил численность войск противника, задействованных в операции, в 11,6 тысячи человек. В настоящее время продвижение ВСУ на территории российского региона остановлено.

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#курская область
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Мэр Львова предупредил о расплате за атаку ВСУ на Курскую область
Мэр Львова Садовый: нападение ВСУ на Курскую область имеет «страшную цену»
18 августа 2024, 14:51

Фото: istock / N-sky

Вторжение ВСУ в Курскую область имеет «страшную цену». Такое заявление сделал мэр города Львов Андрей Садовый в соцсетях.
К посту Садовый прикрепил фотографии похорон украинских военнослужащих. По словам чиновника, один из них погиб в Сумской области, второй — в Курской, третий — в Луганской Народной Республике.

Садовый призвал помнить тех, кто расплачивается за решения командиров.

Ранее бывшие бойцы ВСУ из отряда Кривоноса выразили готовность выдвинуться в Курск. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

ВСУ атаковали российский регион утром 6 августа. Боевики попытались прорвать оборону, а также нанесли массированный удар по мирным районам.

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Ветеран СВО, старший лейтенант Гришин рассказал о службе по контракту
18 августа 2024, 13:43

Фото: Минобороны РФ

Ветеран спецоперации, старший лейтенант Павел Гришин рассказал о службе по контракту и карьере военного.
«Были у меня такие моменты, что везение, оно не всегда везение. Я верю в ангела-хранителя, который есть у каждого человека. У нас в подразделении был свой батюшка, свой священник. Это очень помогало, очень вдохновляло духовно», — сказал военнослужащий.
Чувство патриотизма Павлу привил дедушка, который в 14-15 лет был участником Великой Отечественной Войны.

Карьера военного началась со срочной службы. После года армии Павел остался служить в этой же бригаде по контракту.
«Достаточно долго послужил, уже поехал учиться на снайперов, в снайперскую школу. Я хорошо стрелял», — рассказывает ветеран.
В специальной военной операции Гришину приходилось служить и стрелком, и огнеметчиком, и снайпером — в зависимости от ситуации и поставленных задач.
«Знакомившись с ребятами уже других национальностей, вероисповеданий, я начал понимать, будет это дагестанец, или армянин, или чеченец — мы все делаем одну работу, мы все выполняем задачи во благо Родины. Общая задача превратилась в общую веру», — отметил военный.
Он рассказал, как перед его группой была поставлена задача проникнуть в тыл противника, чтобы передать артиллерии координаты и данные о противнике. После выполнения задачи группа была замечена вражеским БПЛА.
«По нам был открыт массированный огонь с минометов, с артиллерии. Благодаря нашей подготовке мы смогли выйти из-под этого огня, сохранить себе жизнь. Не обошлось и без травм. Получил я в этой операции ранение. Потерял слух и зрение вследствие сильной контузии близкого разрыва снаряда. Но ребята, которые находились со мной в группе, они помогли мне оттуда выбраться», — рассказал Павел.
После этого Гришин провел в госпиталях полтора года, медики поставили его на ноги.

После реабилитации ветеран занимается военно-патриотическим воспитанием детей и молодёжи, проводит «Уроки мужества».
«Я прошёл бесплатные курсы от государства по навыкам и коммуникациям общения с детьми и молодёжью на базе Государственного университета просвещения. Сейчас прохожу переподготовку высшего образования на педагога "Основы безопасности и защиты Родины", который будет введён с 1 сентября во всех школах. И всё это предоставило государство бесплатно именно участникам СВО», — отметил военный.
Он добавил, что его дети пользуются льготами, в том числе бесплатным детским садом, бесплатным питанием в школе. Старший сын Павла ездит в лагеря бесплатно.
«И я очень рад тому, что мои дети участвуют в этой программе и используют все социальные гарантии», — заключил ветеран СВО.
Узнать как заключить контракт с Минобороны РФ, получить информацию о регулярных и дополнительных выплатах, надбавках и льготах можно на сайте контрактмо.рф и по телефону: 7 495 990 7777.

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