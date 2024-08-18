В городе Белополье Сумской области Украины после взрывов частично пропал свет

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В воскресенье, 18 августа, в городе Белополье Сумской области на северо-востоке Украины прозвучали взрывы. Это произошло на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.
Повреждения в результате взрывов получила городская электросеть, сообщает украинский «24 канал». После этого часть города осталась без света. Какого рода повреждения и как долго продлиться ремонт подачи электроэнергии не сообщается.
Удары по украинской инфраструктуре Вооружённые силы РФ начали наносить 10 октября 2022 года, спустя два дня после теракта на Крымском мосту. С тех пор атаки направлены на объекты энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей территории Украины. Воздушные тревоги в украинских регионах с тех пор стали регулярными и зачастую объявляются ежедневно, иногда охватывая всю страну.
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