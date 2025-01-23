Стало известно, какую цену заплатит НАТО за проигрыш Украины в конфликте

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Проигрыш Украины в конфликте встанет НАТО в триллионы долларов, заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе генсек Альянса Марк Рютте.
«Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов. В этом случае восстановить сдерживание запада НАТО обойдется в гораздо более высокую цену, чем все, что мы обсуждаем сейчас», — прокомментировал Рютте.Он призвал к наращиванию поставок боевикам ВСУ, а также к недопущению прекращения огня на российских условиях. Кроме того, Рютте считает, что нужно меньше разговоров о перемирии.
Россия не раз заявляла, что ей нужны юридические гарантии, а не «перемирие». По мнению властей, Киев может воспользоваться «перемирием», чтобы перегруппировать силы.
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