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В МИД РФ оценили речь Зеленского в Давосе

Дипломат Захарова: речь Зеленского в Давосе написали под диктовку британцев
Фото: istockphoto/Mordolff

Фото: istockphoto/Mordolff

Речь для выступления в Давосе Владимиру Зеленскому написали под диктовку британской стороны, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Дипломат охарактеризовала разговоры украинского политика с делегатами разных государств «наркотическим безумием».
«Поразили заявления Зеленского о том, что то, что происходило весной 2022 года, нельзя назвать переговорами. Что же тогда он все это время-то молчал, что мешало в те дни заявить об этом? Зачем тогда просить о переговорах?» — вопросила Захарова в рамках брифинга.
Захарова заключила, что мировое сообщество пытаются увести по ложному следу в очередной раз. Сторонники «партии войны» хотят, чтобы не было мира, резюмировала дипломат.



Ранее сообщалось, как чиновники в Давосе хотят решить конфликт на Украине.

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Стало известно, какую цену заплатит НАТО за проигрыш Украины в конфликте
Генсек Рютте: проигрыш Киева в конфликте встанет НАТО в триллионы долларов
23 января 2025, 18:23

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Проигрыш Украины в конфликте встанет НАТО в триллионы долларов, заявил в рамках Всемирного экономического форума в Давосе генсек Альянса Марк Рютте.
«Если Украина проиграет, НАТО нужны будут не дополнительные миллиарды, а дополнительные триллионы долларов. В этом случае восстановить сдерживание запада НАТО обойдется в гораздо более высокую цену, чем все, что мы обсуждаем сейчас», — прокомментировал Рютте.
Он призвал к наращиванию поставок боевикам ВСУ, а также к недопущению прекращения огня на российских условиях. Кроме того, Рютте считает, что нужно меньше разговоров о перемирии.

Россия не раз заявляла, что ей нужны юридические гарантии, а не «перемирие». По мнению властей, Киев может воспользоваться «перемирием», чтобы перегруппировать силы.

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#россия
#украина
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#новости
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«Я очень счастлив»: в НАТО нагло высказались об РФ
Генсек НАТО Рютте обрадовался возможным санкциям против РФ после слов Трампа
23 января 2025, 17:12

Фото: istockphoto/Michele Ursi

Угрозы президента США Дональда Трампа о возможном усилении антироссийских санкций обрадовали генсека НАТО Марка Рютте, о чем тот заявил журналистам CNBC.
«Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию», — сказал глава Североатлантического альянса.
Рютте выразил надежду, что европейские страны тоже присоединятся к возможному усилению ограничений.

Перед этим обозреватели издания The Hill писали о том, что Дональд Трамп не сможет прогнуть ни одну из сторон конфликта на Украине. По мнению авторов статьи, у американского лидера попросту нет рычагов для этого.

Ранее стало известно, чей материал об СВО на Украине отказались комментировать в Кремле.

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В зоне СВО начали запрещать энергетики и молоко из-за проблем со здоровьем бойцов
Бойцам СВО начали запрещать употреблять энергетики и молочные продукты
23 января 2025, 15:47

Фото% iStock/bauwimauwi

В зоне спецоперации начали запрещать энергетики и молоко из-за участившихся случаев гастрита и проблем с сердцем у российских бойцов. Об этом пишет Mash со ссылкой на собственный источник.
Издание отмечает, что диетические меры ввели на Херсонском направлении. Теперь наличие и употребление энергетиков и молочных продуктов расцениваться как дисциплинарное нарушение.

Отмечается, что энергетические напитки оказывают пагубное влияние на ЦНС и сердце, при этом молочную продукцию сложно хранить, она портится и приводит к проблемам с желудком.

Всё вышеперечисленное неофициально начали приравнивать к алкоголю, чтобы исключить возможные проблемы с ЖКТ, отравления и ненужные стрессы среди военных, особенно для находящихся на ЛБС больше года.

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В Кремле не стали комментировать материал Reuters о достижении целей СВО
23 января 2025, 15:40

Фото: istockphoto/yulenochekk

Материал агентства Reuters о достижении целей спецоперации на Украине отказался комментировать пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, не могу прокомментировать, я не знаю, что это за источники, поэтому не считаю возможным это комментировать», — сказал Песков журналистам.
Перед этим агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что президент России Владимир Путин якобы считает цели СВО выполненными.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация украинской республики.

В четверг, 23 января, в Минобороны доложили, что бойцы ВС РФ освободили от противника населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике.

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Минобороны заявило о бое ВС РФ со штурмовиками бригад «Лють» в зоне СВО
23 января 2025, 15:18

Фото: iStock/zim286

Российские бойцы вступили в бой со штурмовиками бригады «Лють» национальной полиции Украины в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бои происходили в районах Петровки, Дзержинска, Нововасилевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки в ДНР.

Отмечается, что за минувшие сутки на данном направлении противник лишился порядка 570 боевиков, а также потерял несколько единиц техники, в том числе западного производства.

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#днр
#всу
#вс рф
#рогов
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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Соленое в ДНР
23 января 2025, 12:49

Фото: istockphoto/zim286

Населенный пункт Соленое Донецкой народной республики освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ в четверг 23 января.
«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Перед этим в Минобороны докладывали, что рядовой Ильфат Гарипов смог в одиночку обратить в бегство диверсионную группу ВСУ. Солдат ВС РФ оборудовал позицию для стрельбы по противнику. Враг понес существенные потери уже в первые минуты боя. ВСУ бежали, оставив своих раненых сослуживцев.

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#украина
#война
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#минобороны рф
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«Нечего подхрюкивать»: Рогов ответил на слова Зеленского о новых регионах России
Рогов назвал слова Зеленского о непризнании новых регионов России подхрюкиванием
23 января 2025, 12:16

Фото: istockphoto/Diy13

Представитель общественной палаты РФ Владимир Рогов посоветовал Владимиру Зеленскому не «подхрюкивать». Перед этим Зеленский заявил, что Киев не признает новые российские регионы. Слова Рогова приводит РИА Новости.
«Когда разговаривают серьезные люди, Зеленскому нечего совать нос в чужие дела и подхрюкивать. Явно, Зеленскому никто слова не давал и его позицию никто слушать не будет», — прокомментировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых российских регионов.
После госпереворота на Украине в ноябре 2013 года, получившего название «Евромайдан», Киев начал активную антироссийскую политику. В частности, началась борьба с русским миром.

После указанных событий, в марте 2014 года в состав России в результате референдума вошел Крым, затем в 2015 году субъектом РФ стал Севастополь. Кроме того, в сентябре 2022 года к России присоединились Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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#россия
#украина
#война
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#конфликт
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#владимир рогов
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«Реальность такова»: в США ответили Трампу на его слова о России
The Hill: Трамп не может надавить ни на Россию, ни на Украину, нет рычагов
23 января 2025, 11:57

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский президент Дональд Трамп не в состоянии надавить ни на Россию, ни на Украину, поскольку у него нет для этого рычагов. Об этом пишут обозреватели издания The Hill.
«Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — сказано в публикации.

Перед этим Трамп говорил о том, что не желает навредить российской стороне, призвав к завершению боевых действий на Украине. В частности, хозяин Белого дома пригрозил Москве новыми ограничениями на весь экспорт из России в США.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Одним из его предвыборных обещаний было завершение украинского конфликта.

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В НАТО заявили о необходимости вступления Украины в альянс
Рютте: НАТО должна обеспечить Украине сильную позицию на переговорах с РФ
23 января 2025, 11:55

Фото: iStock/FabrikaCr

НАТО хочет обеспечить Киеву сильные позиции на переговорах с РФ, для этого Украина должна стать членом блока. Такое заявление сделал генсек альянса Марк Рютте в рамках дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Наша задача должна состоять в том, чтобы привести Украину к переговорам на лучших позициях, при этом, по итогам этих переговоров, коллективными усилиями должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен», — заявил Рютте.

Для обеспечения сильной позиции Киева на переговорах, Украине необходимо вступить в НАТО, уверен Рютте. При этом он подчеркнул, что Москва не может решать, кому вступать в альянс.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что возможное членство Украины в НАТО является угрозой для России. Именно это и стало одной из причин начала СВО.

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