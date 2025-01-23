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Речь для выступления в Давосе Владимиру Зеленскому написали под диктовку британской стороны, заявила официальный представитель российского МИДа Мария Захарова. Дипломат охарактеризовала разговоры украинского политика с делегатами разных государств «наркотическим безумием».
«Поразили заявления Зеленского о том, что то, что происходило весной 2022 года, нельзя назвать переговорами. Что же тогда он все это время-то молчал, что мешало в те дни заявить об этом? Зачем тогда просить о переговорах?» — вопросила Захарова в рамках брифинга.Захарова заключила, что мировое сообщество пытаются увести по ложному следу в очередной раз. Сторонники «партии войны» хотят, чтобы не было мира, резюмировала дипломат.
Ранее сообщалось, как чиновники в Давосе хотят решить конфликт на Украине.
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