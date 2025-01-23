«Я очень счастлив»: в НАТО нагло высказались об РФ

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Угрозы президента США Дональда Трампа о возможном усилении антироссийских санкций обрадовали генсека НАТО Марка Рютте, о чем тот заявил журналистам CNBC.
«Я очень, очень счастлив услышать позицию Трампа о готовности наложить еще больше санкций на Россию», — сказал глава Североатлантического альянса.Рютте выразил надежду, что европейские страны тоже присоединятся к возможному усилению ограничений.
Перед этим обозреватели издания The Hill писали о том, что Дональд Трамп не сможет прогнуть ни одну из сторон конфликта на Украине. По мнению авторов статьи, у американского лидера попросту нет рычагов для этого.
Ранее стало известно, чей материал об СВО на Украине отказались комментировать в Кремле.
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Никита Кротов