В Кремле не стали комментировать материал Reuters о достижении целей СВО

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Материал агентства Reuters о достижении целей спецоперации на Украине отказался комментировать пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, не могу прокомментировать, я не знаю, что это за источники, поэтому не считаю возможным это комментировать», — сказал Песков журналистам.Перед этим агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что президент России Владимир Путин якобы считает цели СВО выполненными.
Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация украинской республики.
В четверг, 23 января, в Минобороны доложили, что бойцы ВС РФ освободили от противника населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике.
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Никита Кротов