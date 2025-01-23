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В Кремле не стали комментировать материал Reuters о достижении целей СВО

Фото: istockphoto/yulenochekk

Фото: istockphoto/yulenochekk

Материал агентства Reuters о достижении целей спецоперации на Украине отказался комментировать пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
«Нет, не могу прокомментировать, я не знаю, что это за источники, поэтому не считаю возможным это комментировать», — сказал Песков журналистам.
Перед этим агентство Reuters, ссылаясь на источники, сообщило, что президент России Владимир Путин якобы считает цели СВО выполненными.



Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Конечная цель российских войск — денацификация и демилитаризация украинской республики.

В четверг, 23 января, в Минобороны доложили, что бойцы ВС РФ освободили от противника населенный пункт Соленое в Донецкой народной республике.

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В зоне СВО начали запрещать энергетики и молоко из-за проблем со здоровьем бойцов
Бойцам СВО начали запрещать употреблять энергетики и молочные продукты
23 января 2025, 15:47

Фото% iStock/bauwimauwi

В зоне спецоперации начали запрещать энергетики и молоко из-за участившихся случаев гастрита и проблем с сердцем у российских бойцов. Об этом пишет Mash со ссылкой на собственный источник.
Издание отмечает, что диетические меры ввели на Херсонском направлении. Теперь наличие и употребление энергетиков и молочных продуктов расцениваться как дисциплинарное нарушение.

Отмечается, что энергетические напитки оказывают пагубное влияние на ЦНС и сердце, при этом молочную продукцию сложно хранить, она портится и приводит к проблемам с желудком.

Всё вышеперечисленное неофициально начали приравнивать к алкоголю, чтобы исключить возможные проблемы с ЖКТ, отравления и ненужные стрессы среди военных, особенно для находящихся на ЛБС больше года.

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Минобороны заявило о бое ВС РФ со штурмовиками бригад «Лють» в зоне СВО
23 января 2025, 15:18

Фото: iStock/zim286

Российские бойцы вступили в бой со штурмовиками бригады «Лють» национальной полиции Украины в ДНР. Об этом сообщает Минобороны России в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Нанесено поражение живой силе и технике пяти механизированных, мотопехотной бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» национальной полиции Украины», — говорится в сообщении.
Отмечается, что бои происходили в районах Петровки, Дзержинска, Нововасилевки, Новоелизаветовки, Песчаного и Славянки в ДНР.

Отмечается, что за минувшие сутки на данном направлении противник лишился порядка 570 боевиков, а также потерял несколько единиц техники, в том числе западного производства.

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#днр
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Бойцы ВС РФ освободили от ВСУ еще один населенный пункт в ДНР
Минобороны: бойцы ВС РФ освободили от ВСУ Соленое в ДНР
23 января 2025, 12:49

Фото: istockphoto/zim286

Населенный пункт Соленое Донецкой народной республики освободили российские военнослужащие от боевиков ВСУ. Об этом доложили в Минобороны РФ в четверг 23 января.
«В результате активных наступательных действий подразделения группировки войск «Центр» освободили населенный пункт Соленое Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке российского оборонного ведомства.
Перед этим в Минобороны докладывали, что рядовой Ильфат Гарипов смог в одиночку обратить в бегство диверсионную группу ВСУ. Солдат ВС РФ оборудовал позицию для стрельбы по противнику. Враг понес существенные потери уже в первые минуты боя. ВСУ бежали, оставив своих раненых сослуживцев.

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#минобороны рф
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«Нечего подхрюкивать»: Рогов ответил на слова Зеленского о новых регионах России
Рогов назвал слова Зеленского о непризнании новых регионов России подхрюкиванием
23 января 2025, 12:16

Фото: istockphoto/Diy13

Представитель общественной палаты РФ Владимир Рогов посоветовал Владимиру Зеленскому не «подхрюкивать». Перед этим Зеленский заявил, что Киев не признает новые российские регионы. Слова Рогова приводит РИА Новости.
«Когда разговаривают серьезные люди, Зеленскому нечего совать нос в чужие дела и подхрюкивать. Явно, Зеленскому никто слова не давал и его позицию никто слушать не будет», — прокомментировал сопредседатель координационного совета по интеграции новых российских регионов.
После госпереворота на Украине в ноябре 2013 года, получившего название «Евромайдан», Киев начал активную антироссийскую политику. В частности, началась борьба с русским миром.

После указанных событий, в марте 2014 года в состав России в результате референдума вошел Крым, затем в 2015 году субъектом РФ стал Севастополь. Кроме того, в сентябре 2022 года к России присоединились Луганская и Донецкая народные республики, а также Запорожская и Херсонская области.

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«Реальность такова»: в США ответили Трампу на его слова о России
The Hill: Трамп не может надавить ни на Россию, ни на Украину, нет рычагов
23 января 2025, 11:57

Фото: istockphoto/rarrarorro

Американский президент Дональд Трамп не в состоянии надавить ни на Россию, ни на Украину, поскольку у него нет для этого рычагов. Об этом пишут обозреватели издания The Hill.
«Реальность такова, что у Трампа нет — у США в целом нет — больших рычагов влияния ни на одну из сторон в этом конфликте», — сказано в публикации.

Перед этим Трамп говорил о том, что не желает навредить российской стороне, призвав к завершению боевых действий на Украине. В частности, хозяин Белого дома пригрозил Москве новыми ограничениями на весь экспорт из России в США.

Дональд Трамп вступил в должность президента США 20 января. Одним из его предвыборных обещаний было завершение украинского конфликта.

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#санкции
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В НАТО заявили о необходимости вступления Украины в альянс
Рютте: НАТО должна обеспечить Украине сильную позицию на переговорах с РФ
23 января 2025, 11:55

Фото: iStock/FabrikaCr

НАТО хочет обеспечить Киеву сильные позиции на переговорах с РФ, для этого Украина должна стать членом блока. Такое заявление сделал генсек альянса Марк Рютте в рамках дискуссии на Всемирном экономическом форуме в Давосе.
«Наша задача должна состоять в том, чтобы привести Украину к переговорам на лучших позициях, при этом, по итогам этих переговоров, коллективными усилиями должен быть достигнут устойчивый мир, который не будет вновь нарушен», — заявил Рютте.

Для обеспечения сильной позиции Киева на переговорах, Украине необходимо вступить в НАТО, уверен Рютте. При этом он подчеркнул, что Москва не может решать, кому вступать в альянс.

Напомним, президент РФ Владимир Путин заявлял, что возможное членство Украины в НАТО является угрозой для России. Именно это и стало одной из причин начала СВО.

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Боевик ВСУ обратился к властям Украины из плена ВС РФ
Боевик ВСУ Сычевский обратился к властям Украины из плена ВС РФ
23 января 2025, 11:42

Фото: istockphoto/Iryna Imago

Боевик ВСУ Руслан Сычевский записал обращение к украинским властям из российского плена. Видео продемонстрировал Telegram-канал «Военкоры русской весны». На нем Сычевский рассказал о реалиях в украинской армии и военкоматах. Например, о том, как боевики «воюют с мирными жителями».
Кроме того, Сычевский называет работников военкоматов на Украине «сворой, которая с оружием в руках загоняет насильно людей на фронт». Самого мужчину пленили на курском направлении. Его видеообращение адресовано омбудсмену Дмитрию Лубинцу.

«Хочется вам посоветовать: остановите сначала Зеленского и его правительство. Остановите ТЦК, которые терроризируют население Украины, искорените героизацию нацистов и много еще чего», — сказал Сычевский.
Военный призвал омбудсмена к борьбе за права семей погибших, а также показать иностранным партнерам Украины реальную работу военкомов, отвезти этих же партнеров в Курскую область, чтобы «посмотреть на тысячи украинских солдат, которыми усеяна вся линия фронта».

Ранее стало известно, кто заставил бежать украинских диверсантов.

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#украина
#россия
#война
#сво
#всу
#вс рф
#конфликт
#новости
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Минобороны рассказало о рядовом, обратившем в бегство украинских диверсантов
Минобороны: Рядовой Гарипов в одиночку дал отпор диверсионной группе ВСУ
23 января 2025, 09:24

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Рядовой Ильфат Гарипов в одиночку смог обратить в бегство украинскую диверсионно-разведывательную группу. Об этом сообщило Минобороны России.
По данным ведомства, Гарипов решил устроить засаду на пути следования противника. Скрытно переместившись, рядовой ВС РФ оборудовал место для стрельбы на пути следования украинских боевиков.

После чего российский боев открыл огонь по ВСУ, когда те оказались в секторе ведения огня. За первые минуты боя диверсанты понесли существенные потери и бежали, бросив раненых, заключили в Минобороны РФ.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#вс рф
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Киев насильно вывозит детей без родителей из Красноармейска
23 января 2025, 09:23

Фото: iStock/eranicle

Спецподразделение украинской полиции «Белый ангел» насильно вывозит детей без родителей из Красноармейска (украинское название — Покровск). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.
«Сейчас в Красноармейске идет насильственный вывоз детей. До недавнего времени там, конечно, принуждали семьи с детьми к выезду. Сейчас эта процедура носит характер похищения детей», — говорится в сообщении.

Отмечается, что военные заходят в дома и насильно забирают детей у родителей и увозят в неизвестном направлении. При этом дальнейшая судьба похищенных детей неизвестна.

Ранее жители Шевченко в ДНР рассказывали, что ВСУ забирали у них детей в случае отказа ехать на Украину. Такие действия боевиков вынуждали родителей ехать туда, куда их направляли.

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