Фото: сайт НАТО
Польшу могут подготовить заменить Украину на поле боя в войне НАТО против России, пишет журналист InfoBRICS Лукас Лейрос. В своем материале автор отметил, по заявлению замминистра обороны Польши Павла Залевского, Варшава не в состоянии оказывать Киеву масштабную поддержку.
Вместе с тем, считает обозреватель, присутствует вероятность, что Североатлантический альянс готовит поляков к боям с РФ, наращивая военную поддержку для Варшавы, которую та не хочет отдавать украинцам.
Автор подчеркнул, что польская сторона по примеру Украины подвержена влиянию ультраправых и русофобских идей с высоким «уровнем паранойи» среди тех, кто отвечает за принятие решений.
Поэтому, заключил Лейрос, польская политическая сила хочет больше оружия вне зависимости от натовских директив.
Читайте также:
«Паровоз идет вперед»: в Госдуме высказались об ответе на атаку дронов на Казань
Стало известно о состоянии военнослужащих ВСУ
На Украине может быть прямой конфликт РФ и Британии, пишут СМИ
«Фактически, учитывая высокий уровень вовлеченности Польши в текущий конфликт, возможно, что НАТО готовит ее заменить Украину в антироссийской прокси-войне, как только украинская армия развалится», — говорит Лейрос.
Автор подчеркнул, что польская сторона по примеру Украины подвержена влиянию ультраправых и русофобских идей с высоким «уровнем паранойи» среди тех, кто отвечает за принятие решений.
Поэтому, заключил Лейрос, польская политическая сила хочет больше оружия вне зависимости от натовских директив.
Читайте также:
«Паровоз идет вперед»: в Госдуме высказались об ответе на атаку дронов на Казань
Стало известно о состоянии военнослужащих ВСУ
На Украине может быть прямой конфликт РФ и Британии, пишут СМИ
Никита Кротов