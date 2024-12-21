«Паровоз идет вперед»: в Госдуме высказались об ответе на атаку дронов на Казань

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Российская сторона ответит на удары со стороны дронов ВСУ по Казани, заявил «Ленте.ру» член оборонного комитета Госдумы Андрей Колесник. Депутат отметил, что Россия умеет отвечать на такие атаки. По его словам, противник предпринимает попытки оказать так называемый «раздражающий фактор».
«[Президент Украины Владимир] Зеленский очень надеется, что денежная помощь сохранится. Он поддерживает в напряжении всех нас этими дроновыми атаками. Тем не менее паровоз идет вперед», — пояснил парламентарий.Атака со стороны ВСУ на Казань произошла с утра в субботу, 21 декабря. Боевики били беспилотниками по жилым домам. Эвакуированным гражданам уже оказали всю необходимую поддержку.
Перед этим «Радио 1» опубликовало рассказ жителей одной из атакованных ВСУ квартир. Читайте подробнее в нашем материале.
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Никита Кротов