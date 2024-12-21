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Боец из 114-й бригады территориальной обороны ВСУ заявил, что лишь 24 человека, недавно поступивших в бригаду, были готовы к отправке на боевые позиции. Об этом сообщает британская газета Guardian.
По его словам, остальные 66 солдат оказались «старыми, больными или алкоголиками» и едва могут держать в руках оружие. Согласно информации издания, недостаток живой силы настолько острый, что генштаб приказал и без того малочисленным подразделениям ПВО выделить еще больше военных для отправки на линию боевого соприкосновения в качестве пехоты.
В такой ситуации возникает неуверенность в том, сможет ли украинская армия функционировать должным образом, говорится в материале газеты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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В такой ситуации возникает неуверенность в том, сможет ли украинская армия функционировать должным образом, говорится в материале газеты.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова