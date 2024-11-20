У ВСУ пропали почти все HIMARS

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Почти все американские ракетные системы залпового огня HIMARS пропали с украинского фронта. Об этом пишет издание The New York Times со ссылкой на солдат ВСУ.
«Я уже почти не слышу их, ракетных систем HIMARS. Они практически пропали», — заявил один из украинских военных.Как говорится в материале, солдаты ВСУ сообщают, что украинская сторона серьезно уменьшила число артиллерийских обстрелов за последние недели, включая удары американскими РСЗО.
Ранее председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов сообщал, что бойцы ВС РФ уничтожили РСЗО HIMARS в районе города Гуляйполе в Запорожской области при помощи боеприпаса «Ланцет». По его информации, по ракетной установке ударили во время передислокации колонны украинской армии.
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