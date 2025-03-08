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Стало известно, когда на Украине пройдут выборы

Политолог Неменский: выборы на Украине пройдут после остановки огня
Фото: istockphoto/twinsterphoto

Фото: istockphoto/twinsterphoto

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сначала добиться прекращения огня в зоне боевых действий, затем провести президентские выборы, а после новый украинский лидер подпишет мирное соглашение с Россией. Об этом заявил ведущий эксперт российского института стратегических исследований Олег Неменский, комментируя заявления бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-президента Украины Петра Порошенко* об их контактах с командой Трампа.
«Поэтому в этих контактах нет ничего необычного. Да, они надеются либо сместить Зеленского, либо настоять на том, чтобы он принял их условия, а соответственно, уже начинают подготовку к будущим выборам и проводят работу со всеми, кто на них может выступить», — пояснил аналитик в беседе с RT.
В свою очередь политолог Юрий Светов рассказал, могут ли США действительно снять санкции с России и как это отразится на жизни россиян. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что санкции — это ситуативное оружие, которое могут как использовать, так и на время откладывать. По его словам, сейчас против РФ действует 24 тысячи ограничений, однако страна выдержала и смогла продолжать развивать экономику.
«У нас бизнес заполнен в ниши, начал собственные разработки: научные, технологические, промышленные. А американцы ищут, где снять санкции, чтобы это было выгодно для них. Мы должны точно так же смотреть, выгодно нам снятие этих санкций или невыгодно. Пускать нам эти западные компании в Россию назад или не пускать», — поделился политолог.
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*внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
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Россиянину в Германии дали пожизненный срок за убийство двух украинцев
Россиянина в ФРГ приговорили к пожизненному сроку за убийство двух бойцов ВСУ
07 марта 2025, 23:48

Фото: iStock/simpson33

Окружной суд Мюнхена II вынес пожизненный приговор 58-летнему гражданину России за убийство двух украинских военнослужащих в Баварии. По данным Der Spiegel, преступление произошло в апреле 2023 года в городе Мурнау-ам-Штаффельзе.
После совместного распития алкоголя жертвами и осужденным, спор о ситуации на Украине перерос в нападение с ножом. Убитыми оказались 36-летний и 23-летний бойцы ВСУ, проходившие реабилитацию в Германии. Судья исключил возможность досрочного освобождения после 15 лет в тюрьме, признав вину подсудимого особо тяжкой.

Обвиняемый ранее признал факт убийства в нетрезвом состоянии и раскаялся. Его агрессивная реакция стала результатом оскорблений со стороны украинских собутыльников.

Ранее сообщалось, что поздним вечером 7 марта российские системы ПВО за два часа нейтрализовали 43 украинских беспилотника над Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской областями и акваторией Азовского моря.

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Над несколькими регионами РФ уничтожили 43 украинских БПЛА за два часа
07 марта 2025, 23:32

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Российские системы ПВО за два часа нейтрализовали 43 украинских беспилотника над Краснодарским краем, Брянской, Ростовской, Белгородской, Курской областями и акваторией Азовского моря. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны.
Наибольшее количество сбитых БПЛА зафиксировано над территорией Краснодарского края — 21 единица, за ней следуют Брянская область (9), Ростовская (4), Белгородская (2), Курская (1). Также 6 беспилотников были устранены над акваторией Азовского моря.

Уничтожение дронов ВСУ проводилось с 20:15 до 22:45 по московскому времени в рамках отражения украинских атак.

Ранее сообщалось, что в аэропортах Волгограда и Саратова временно приостановлены все авиарейсы — как прибывающие, так и отправляющиеся.

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В аэропортах Волгограда и Саратова временно ввели план «Ковер»
Росавиация: в аэропорту Волгограда и Саратова ввели ограничения для полетов
07 марта 2025, 23:14

Фото: iStock/Sitikka

В аэропортах Волгограда и Саратова временно приостановлены все авиарейсы — как прибывающие, так и отправляющиеся. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.
Ограничения введены в 21:54 по московскому времени в аэропорту Волгограда (Гумрак; код ИКАО: URWW) и в 22:30 в аэропорту Саратова (Гагарин; код ИКАО: UWSG) для обеспечения безопасности полётов гражданских воздушных судов.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов – это главный приоритет», — написал представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что власти курского региона оказывают помощь следователям по делу о качестве оборонительных сооружений под названием «зубы дракона».

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Власти помогут следствию по делу о «зубах дракона» — Хинштейн
07 марта 2025, 22:54

Александр Хинштейн (Фото: kremlin.ru)

Власти курского региона оказывают помощь следователям по делу о качестве оборонительных сооружений под названием «зубы дракона». Об этом в своем Telegram-канале проинформировал губернатор Александр Хинштейн.
«Мы не только не намерены что-то скрывать, а напротив — заинтересованы в том, чтобы все виновные в коррупции понесли заслуженное наказание», — говорится в сообщении.
Чиновник резюмировал, что власти с силовиками не могут быть снисходительными к коррупции, особенно, когда идет речь об обороне региона.

В пятницу, 7 марта, сообщалось, что в Курской области открыли уголовное дело по итогам проверки качества установленных в приграничье бетонных пирамид под названием «зубы дракона».

Работы по установке ограждений заказывала Корпорация развития Курской области, которая проходит ответчиком по 13 гражданским делам в региональном арбитраже.

Ранее сообщалось о зачистке Курской области.

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«Каждый хочет кусок»: в Раде жалеют об отказе Украины от предложения Лукашенко
Дмитрук сожалеет об отказе Украины от предложения Лукашенко по переговорам
07 марта 2025, 22:35

Фото: istockphoto/olegda88

Нардеп Верховной рады Артем Дмитрук сожалеет, что Украина отказалась от предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко по переговорам. Теперь, по словам Дмитрука, чем больше будет участников в переговорном процессе, тем дороже это встанет украинской стороне.
«Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс», — написал нардеп украинского парламента в Telegram-канале.
Лукашенко предлагал переговоры киевскому режиму еще в 2022 году. Москва также была готова к диалогу, но украинское руководство запретило его на законодательном уровне.

Ранее были названы причины спецоперации на Украине.

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