Стало известно, когда на Украине пройдут выборы

Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сначала добиться прекращения огня в зоне боевых действий, затем провести президентские выборы, а после новый украинский лидер подпишет мирное соглашение с Россией. Об этом заявил ведущий эксперт российского института стратегических исследований Олег Неменский, комментируя заявления бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-президента Украины Петра Порошенко* об их контактах с командой Трампа.