Стало известно, когда на Украине пройдут выборы

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Администрация президента США Дональда Трампа рассчитывает сначала добиться прекращения огня в зоне боевых действий, затем провести президентские выборы, а после новый украинский лидер подпишет мирное соглашение с Россией. Об этом заявил ведущий эксперт российского института стратегических исследований Олег Неменский, комментируя заявления бывшего украинского премьер-министра Юлии Тимошенко и экс-президента Украины Петра Порошенко* об их контактах с командой Трампа.
«Поэтому в этих контактах нет ничего необычного. Да, они надеются либо сместить Зеленского, либо настоять на том, чтобы он принял их условия, а соответственно, уже начинают подготовку к будущим выборам и проводят работу со всеми, кто на них может выступить», — пояснил аналитик в беседе с RT.В свою очередь политолог Юрий Светов рассказал, могут ли США действительно снять санкции с России и как это отразится на жизни россиян. В разговоре с «Вечерней Москвой» эксперт подчеркнул, что санкции — это ситуативное оружие, которое могут как использовать, так и на время откладывать. По его словам, сейчас против РФ действует 24 тысячи ограничений, однако страна выдержала и смогла продолжать развивать экономику.
«У нас бизнес заполнен в ниши, начал собственные разработки: научные, технологические, промышленные. А американцы ищут, где снять санкции, чтобы это было выгодно для них. Мы должны точно так же смотреть, выгодно нам снятие этих санкций или невыгодно. Пускать нам эти западные компании в Россию назад или не пускать», — поделился политолог.Читайте также:
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