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Нардеп Верховной рады Артем Дмитрук сожалеет, что Украина отказалась от предложения президента Белоруссии Александра Лукашенко по переговорам. Теперь, по словам Дмитрука, чем больше будет участников в переговорном процессе, тем дороже это встанет украинской стороне.
«Теперь весь мир разрывает Украину и каждый хочет урвать себе кусок, причем не важно — имеет он на это основания или нет. И чем больше участников, тем сложнее и дороже процесс», — написал нардеп украинского парламента в Telegram-канале.Лукашенко предлагал переговоры киевскому режиму еще в 2022 году. Москва также была готова к диалогу, но украинское руководство запретило его на законодательном уровне.
Ранее были названы причины спецоперации на Украине.
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Никита Кротов