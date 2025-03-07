Трамп сделал очередное заявление об остановке помощи Киеву

Концерт для семей участников спецоперации прошел в Подмосковье в преддверии Международного женского дня 8 марта. Как сообщили в региональном правительстве, губернатор Андрей Воробьев передал женщинам поздравления, а также пожелал им дождаться своих близких с Победой.