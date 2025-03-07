Трамп сделал очередное заявление об остановке помощи Киеву

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Вашингтон полностью прекратит помогать Киеву, если тот не будет готов урегулировать украинский кризис. Об этом заявил журналистам в Белом доме президент США Дональд Трамп.
«Я хочу понимать, что они [власти Украины] хотят урегулирования. Я не знаю, хотят ли они урегулирования. Если они не хотят урегулирования, мы уйдем оттуда [с Украины]. Поскольку мы хотим, чтобы они добивались урегулирования», — прокомментировал он вопрос о возможности возобновить помощь украинской стороне.В пятницу, 28 февраля, между Трампом и Владимиром Зеленским произошла ссора, в результате которой республиканцы приостановили военную поддержку ВСУ. Американская сторона поставила киевскому режиму ультиматум: либо Зеленский подписывает соглашение по редкоземельным металлам, либо остается без поддержки США.
Ранее стало известно, к чему готова Россия.
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