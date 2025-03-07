Трамп неожиданно высказался о России и Украине

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С Россией проще иметь дело, нежели с Украиной, считает американский президент Дональд Трамп. Хозяин Белого дома подчеркнул, что у Москвы на руках все карты, и он верит в намерение российского лидера Владимира Путина урегулировать кризис.
«Я нахожу, что в контексте достижения окончательного соглашения иметь дело с Россией легче. Что удивляет, потому что у них на руках все карты», — прокомментировал республиканец.Во время ссоры в Белом доме с Владимиром Зеленским, Трамп метафорично указал главе киевского режима на то, что у него «нет карт», однако Зеленский ответил, что «не играет в карты».
Ранее Трамп заявлял, что Вашингтон больше не будет помогать киевскому режиму, если тот не хочет мира.
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Никита Кротов