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Отправка литовских военных на Украину, по мнению главы комитета Госдумы по обороне Андрея Картаполова, лишь увеличит проблемы для Вильнюса.
Об этом он сказал в беседе с РИА Новости, комментируя сообщение Financial Times (FT) о намерении Литвы отправить своих солдат на Украину для учебной миссии, о чем заявила премьер-министр Ингрида Шимоните. Хотя парламент Литвы одобрил отправку своих военных, Киев еще не высказывал просьбы об этом.
Картаполов утверждает, что это решение не повлияет на выполнение специальной военной операции и принесет лишь дополнительные проблемы Литве. Он также напомнил о присутствии значительного числа иностранных наемников, которые уже обучают солдат Вооруженных сил Украины на ее территории.
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