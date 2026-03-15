Стало известно, когда российская армия начнёт штурм Славянска
Военэксперт Матвийчук: паводки сдерживают переход к штурму Славянска
Военный эксперт Анатолий Матвийчук допустил начало боёв за Славянск после окончания распутицы.
В разговоре с NEWS.ru Матвийчук сообщил, что российские подразделения сейчас находятся в 10–15 километрах от города.
По словам специалиста, зона Славянска, Дружковки и Краматорска представляет собой урбанизированную территорию с промышленными предприятиями. Эксперт отметил, что украинские войска возвели там оборонительные укрепления, что создаёт сложности для наступающих сил.
«Я думаю, сейчас препятствием являются паводки и распутица. Я думаю, как только это всё закончится, наши войска перейдут к активным наступательным действиям и штурму этих городов», — отметил Анатолий.При этом он добавил, что российская артиллерия уже ведёт огонь по окраинам.