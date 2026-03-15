Трое жителей Курской области пострадали при атаке украинского беспилотника
В Курской области беспилотный летательный аппарат поразил посёлок Коренево. Как сообщил губернатор Александр Хинштейн в своём Telegram-канале, осколочные ранения получили три человека.
Врачи диагностировали у 56-летней женщины слепое осколочное ранение правого плеча и бедра. У 49-летней потерпевшей специалисты выявили касательное осколочное ранение левого бедра и правой ноги.
Медики обнаружили у 57-летнего мужчины касательное осколочное ранение головы, слепые осколочные ранения спины, руки, стопы, плеча и кисти, а также повреждения груди. По словам главы региона, всем пострадавшим оперативно оказали первую помощь. В ближайшее время сотрудники больницы доставят их в Курскую областную клиническую больницу.
Ранее работу московских аэропортов временно ограничили из-за угрозы БПЛА.
