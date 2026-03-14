Стала известна главная цель Вооружённых сил РФ на весну 2026 года
Военэксперт Дандыкин: ВС РФ весной сосредоточатся на Донбассе и Запорожье
Освобождение Донбасса и Запорожской области станет главной целью для российских военных в предстоящий весенний период. Такое мнение высказал военный эксперт Василий Дандыкин.
В беседе с NEWS.ru Дандыкин отметил, что приоритетом для Вооружённых сил РФ остаётся Одесса и черноморское побережье.
«Это будет одна из важных целей весенне-летнего сезона. Также не стоит забывать о создании буферной зоны. Это важнейшая тема, потому что таким образом мы заблокируем путь поставок, ведущих на Украину, и приостановим прилёты на наши территории», — добавил эксперт.