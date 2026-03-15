Угроза атаки беспилотников парализовала вылеты из Москвы
Работу московских аэропортов временно ограничили. Как сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва», причиной стала угроза атаки беспилотных летательных аппаратов.
Согласно информации с онлайн-табло, задержки затронули уже более трёх десятков рейсов. В Шереметьево пассажиры ожидают вылета семи самолётов. В Домодедово ситуация коснулась примерно 13 рейсов. Больше всего задержек фиксируют во Внуково — там вовремя не отправились минимум 17 бортов.
Информация на табло продолжает обновляться, поэтому итоговое количество задержанных рейсов может измениться. Аэропорты ещё не комментировали, сколько продлятся временные ограничения. Пассажирам рекомендуют следить за информацией от авиакомпаний.
Отмечается, что в минувшую ночь над регионами РФ сбили 170 украинских БПЛА.
Читайте также: