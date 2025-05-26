В Кремле высказались о критике Трампа в адрес Путина

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)
Президент США Дональд Трамп критикует российского лидера Владимира Путина из-за эмоциональных перегрузок, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что перегрузки связаны с начавшимися российско-украинскими переговорами.
«…Это ответственный момент, связанный с эмоциональной перегрузкой всех и эмоциональной реакцией. Мы отслеживаем всю реакцию», — прокомментировал Песков.Он добавил, что Москва признательна американской стороне за содействие в запуске диалога. Песков резюмировал, что это «важное достижение».
В ночь на понедельник, 26 мая, хозяин Белого дома назвал «неприемлемыми» действия Путина на Украине. Республиканец говорил о возможном введении новых ограничений против РФ. Заявлению предшествовали масштабные удары ВС РФ по объектам на украинской территории.
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Никита Кротов