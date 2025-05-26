Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В Кремле высказались о критике Трампа в адрес Путина

В Кремле высказались о критике Трампа в адрес Путина

Песков: Трамп критикует Путина из-за эмоциональных перегрузок
Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп критикует российского лидера Владимира Путина из-за эмоциональных перегрузок, заявил журналистам пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что перегрузки связаны с начавшимися российско-украинскими переговорами.
«…Это ответственный момент, связанный с эмоциональной перегрузкой всех и эмоциональной реакцией. Мы отслеживаем всю реакцию», — прокомментировал Песков.
Он добавил, что Москва признательна американской стороне за содействие в запуске диалога. Песков резюмировал, что это «важное достижение».

В ночь на понедельник, 26 мая, хозяин Белого дома назвал «неприемлемыми» действия Путина на Украине. Республиканец говорил о возможном введении новых ограничений против РФ. Заявлению предшествовали масштабные удары ВС РФ по объектам на украинской территории.

Читайте также:

В Белгородской области заложили 6 СВУ на ж/д путях, где подорвался поезд

Стала известна судьба пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области

Минобороны: ВС России освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области
#мир
#россия
#украина
#сша
#переговоры
#война
#сво
#конфликт
#новости
#дональд трамп
#владимир путин
Стало известно, когда США могут выйти из переговоров по Украине
Политолог Дудаков допустил выход США из переговоров по Украине в конце 2025 года
26 мая 2025, 13:17

Фото: iStock/sb2010

США могут выйти из переговоров по Украине в конце этого года. Об этом сообщил политолог-американист Малек Дудаков, передает NEWS.ru.
«Если, например, до конца года не удастся ни о чем договориться, тогда я вполне допускаю, что команда [Дональда] Трампа может рассмотреть для себя возможность сокращения активности на украинском направлении», — пояснил эксперт.

По мнению Дудакова, без разрешения украинского кризиса американскому лидеру будет гораздо сложнее закрыть вопросы на Ближнем Востоке и вести противостояние с КНР. Вашингтону необходимо освободить руки, заключил политолог.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

Читайте также:

В Кремле высказались о критике Трампа в адрес Путина

Политолог Дудчак назвал отправку ВСУ в бой женщин-заключённых геноцидом

Стала известна судьба пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области
#сша
#президент
#россия
#украина
#переговоры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Политолог Дудчак назвал отправку ВСУ в бой женщин-заключённых геноцидом
26 мая 2025, 13:04

Фото: iStock/Valeriia Sivakova

Украинское командование отправляет женщин-заключённых в бой из-за нехватки личного состава ВСУ. Так считает научный сотрудник Института стран СНГ, политолог Александр Дудчак.
«Нехватка личного состава — и ВСУ хватает всех, кто может стоять на двух ногах», — пояснил Дудчак в беседе с RT.

Он также отметил, что таким образом происходит сознательный геноцид украинского населения.

«Там столько людей не нужно. Поскольку кураторы Украины видят её только как территорию с ресурсами», — считает эксперт.

Тем временем глава ДНР Денис Пушилин заявил, что на линии фронта в последнее время сильно возросло число пленных украинских солдат, пишут argumenti.ru.

По его словам, пленные делятся на три группы: насильно мобилизованные, подписавшие контракт и те, кто отправился в зону боевых действий по идеологическим соображениям. Пушилин подчеркнул, что самым опасным противником являются представители последней категории.

Читайте также:

Стала известна судьба пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области

ВСУ бросают в бой женщин-заключенных из-за нехватки личного состава

Россия одержала победу в специальной военной операции, заявил Алаудинов
#эксперт
#операции
#контракт
#днр
#пленные
#всу
#солдат
#денис пушилин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Белгородской области заложили 6 ВСУ на ж/д путях, где подорвался поезд
26 мая 2025, 12:49

Фото: iStock/GKV

В Белгородской области было заложено шесть самодельных взрывных устройств (СВУ) на железнодорожных путях, где подорвался грузовой поезд, перевозивший руду.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, злоумышленники прикрепили СВУ к ж/д путям на расстоянии полутора метров друг от друга.

Также стало известно, что был повреждён последний вагон состава и межвагонные соединители тормозной системы. Поезд наехал на одно взрывное устройство, после чего произошла детонация.

В результате происшествия никто не пострадал, после проведённых работ движение поездов восстановлено.

Читайте также:

Под Белгородом ж/д состав наехал на взрывное устройство под рельсами

Отступление ВСУ под Часов Яром, освобождение села Романовка и бои под Покровском: последние новости СВО на 26 мая

Силы ПВО России сбили 96 украинских беспилотников за ночь
#поезд
#движение
#вагон
#происшествия
#новости
#белгородская область
#сву
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Стала известна судьба пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области
Пенсионера, которого унижали ВСУ в Курской области, расстреляли в Гоголевке
26 мая 2025, 12:23

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Пенсионера, над которым издевались боевики ВСУ в Курской области, расстреляли в Гоголевке. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
Дочка погибшего Александра Гусарова рассказала, что узнала о смерти отца от российских военных, которые зачищали Гоголевку от ВСУ в пригороде Суджи. Всех выживших тогда эвакуировали из села — Александра Степановича среди них не было.

Тело пенсионера нашли только в апреле и передали дочери. Она опознала отца визуально.

Гусаров стал известен благодаря видео, снятому в Заолешенке. Пенсионер искал солдат ВС РФ, но встретил двух боевиков киевского режима в нацистской форме — они кричали ему «Иван, иди пей водка» и обзывали «швайне».

Читайте также:

ВСУ бросают в бой женщин-заключенных из-за нехватки личного состава

Боец СВО защитил девушек от пристававших к ним мигрантов

Отступление ВСУ под Часов Яром, освобождение села Романовка и бои под Покровском: последние новости СВО на 26 мая
#пенсионер
#видео
#сво
#всу
#вс рф
#солдат
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минобороны: ВС России освободили Беловоды и Владимировку в Сумской области
26 мая 2025, 12:12

Фото: istockphoto/Oleg Elkov

Населенные пункты Беловоды и Владимировка Сумской области освобождены от противника бойцами группировки ВС РФ «Север». Об этом доложили в Минобороны России в понедельник, 26 мая.
«Подразделениями группировки войск «Север» в результате активных и решительных действий освобождены населенные пункты Владимировка и Беловоды Сумской области», — сказано в публикации оборонного ведомства.

Перед этим в МО РФ докладывали, что бойцы ВС России ударили по вражеским объектам на аэродроме Староконстантинов. Уточнялось, что были задействованы беспилотники, высокоточное оружие большой дальности. Все объекты были поражены.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Читайте также:

ВСУ бросают в бой женщин-заключенных из-за нехватки личного состава

Россия одержала победу в специальной военной операции, заявил Алаудинов

Отступление ВСУ под Часов Яром, освобождение села Романовка и бои под Покровском: последние новости СВО на 26 мая
#мир
#россия
#украина
#война
#сво
#конфликт
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате