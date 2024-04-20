Сторонники России в рядах ВСУ снабжают ВС РФ натовским оружием

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Сторонники России в рядах украинских войск снабдили пророссийских подпольщиков натовским оружием, об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.
«Организация сопротивления «Русский Херсон» завладела оружием натовского производства. Сторонники России из рядов ВСУ снабдили подпольщиков в Херсоне натовскими штурмовыми винтовками и гранатомётами, а также боеприпасами к ним», — написал глава региона.
Сальдо подчеркнул, что пророссийские подпольщики готовы в любой момент выступить с оружием, которое поставляется союзниками Киева, и помочь наступающим Вооружённым силам РФ.
Напомним, ранее в херсонском подполье рассказали, что больше всего украинские боевики боятся отправки на Донбасс. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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