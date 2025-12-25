Достижения.рф

Стало известно, когда в зоне СВО начнут применять новые подводные дроны

Чадаев: в зоне СВО в 2026 году будут применять новые российские подводные дроны
В зоне специальной военной операции в 2026 году могут появиться новые российские надводные и подводные беспилотники. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор новгородской компании-разработчика «Ушкуйник» Алексей Чадаев.



Чадаев отметил, что в сфере морских беспилотных систем Россия пока отстаёт.

«Но мы уже подготовили набор неожиданных решений именно в сфере надводного и подводного беспилотья, которые могут удивить противника», — рассказал он.
По словам генерального директора, специалисты компании уже разработали новые беспилотные летательные аппараты. Они называют эти образцы техникой «следующего сезона». Как отметил Чадаев, главная тенденция в разработке боевых дронов сейчас — это увеличение дальности их полёта. Это позволит поражать цели противника не только в ближней зоне.
Ольга Щелокова

