В Сочи таксист пытался похитить деньги со счета погибшего участника СВО
В Сочи возбудили уголовное дело в отношении таксиста, подозреваемого в попытке хищения денежных средств со счета погибшего участника специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.
Сотрудники отдела полиции Адлерского района УВД по городу Сочи установили, что мужчина планировал похитить более 1,9 миллиона рублей. Подозреваемого задержали при участии сотрудников регионального управления ФСБ России.
Как уточнила Ирина Волк, фигурант получил от знакомого сим-карту, оформленную на погибшего военнослужащего. Используя ее, он обратился к техническим специалистам с просьбой настроить на мобильном устройстве удаленный доступ к банковскому приложению, чтобы получить возможность управлять счетом.
В отношении таксиста возбуждено уголовное дело по факту покушения на кражу. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
