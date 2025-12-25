В Сочи таксист пытался похитить деньги со счета погибшего участника СВО

25 декабря 2025, 11:40

Фото: iStock/Oleg Elkov

В Сочи возбудили уголовное дело в отношении таксиста, подозреваемого в попытке хищения денежных средств со счета погибшего участника специальной военной операции. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале.