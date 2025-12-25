ВС России освободили населенный пункт Свято-Покровское в ДНР
Бойцы «Южной» группировки войск освободили населенный пункт Свято-Покровское Донецкой Народной Республики. Об этом сообщило Минобороны РФ.
За последние сутки российские войска ликвидировали более 215 солдат ВСУ, один танк, шесть боевых бронированных машин, шестнадцать автомобилей, два артиллерийских орудия, три склада с боеприпасами и пять складов с материальными ресурсами. ВС РФ провели успешную операцию, в результате которой были поражены подразделения механизированной, горно-штурмовой, мотопехотной бригад противника и бригады морской пехоты. Удары нанесены в районах населённых пунктов Константиновка, Краматорск, Никифоровка и Резниковка.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
