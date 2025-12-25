Украинская армия понесла тяжелые потери в Сумской области
ВСУ в Краснопольском районе Сумской области отводят из-за потерь часть подразделений. Об этом сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
Украинская армия, понеся значительные потери, вынуждена отвести подразделения 119-й отдельной бригады территориальной обороны, спецроту 58-й отдельной мотострелковой бригады и спецназ Госпогранслужбы Украины. Противник перемещается вглубь Сумской области.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
