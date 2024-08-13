Стало известно, когда вернутся домой жители Краснояружского района

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Ситуация в Краснояружском районе Белгородской области нормализуется, возможно, уже завтра его жители смогут вернуться домой. Об этом сегодня, 13 августа, во время эфира в «ВКонтакте» сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Более подробно о сложившейся в муниципалитете обстановке он пообещал рассказать утром.
«Ситуация уже нормализуется. Я надеюсь, что мы как можно быстрее сможем вернуть жителей в свои дома. Я надеюсь, что мы завтра вернемся в свои дома. Утром объявим об этой ситуации», — рассказал Гладков.Накануне, 12 августа, губернатор сообщал, что из-за возросшей активности ВСУ началась эвакуация жителей Краснояружского района в более безопасные места. В район также полностью перекрыли въезд, чтобы не допустить угрозы для граждан.
Ранее командир «Ахмата» Апти Алаудинов сообщал, что российские бойцы уже ликвидировали большую часть украинских сил, атаковавших Курскую область. Он также отметил, что на сегодняшний день армия России взяла обстановку под контроль, а боевики ВСУ активно выбиваются с занятых территорий региона.
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