Стало известно, когда ВСУ готовят новое контрнаступление

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В 2025 году ВСУ могут попытаться провести новое контрнаступление в зоне СВО или попробовать снова вторгнуться на территорию России, однако результат обоих сценариев не будет успешным для Киева. Об этом заявил военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок. По его мнению, пытаться прогнозировать дальше инаугурации избранного президента США Дональда Трампа не стоит.
«Обстановка быстро меняется. До этой даты, можно не сомневаться, обе стороны конфликта будут вести упорную и ожесточенную борьбу за «улучшение переговорных позиций», — пояснил Ходаренок.В то же время стало известно, что в доме бежавшей в Курск семьи из Суджи поселились польские наемники. Как сообщает RT, они заподозрили это, когда младшему сыну пришло уведомление в его аккаунт на YouTube о платной подписке на польский канал, а после информацию подтвердили оставшиеся в городе местные жители.
«Свой дом семья покидала под обстрелами, за рулем был старший сын. В то время муж Натальи находился на фронте: он участник СВО. Уже в Курске семья увидела в соцсетях, что их дом сгорел», — отмечает телеканал.Читайте также:
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