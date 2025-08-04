Стало известно, кого СБУ может привлекать для совершения терактов в России
Член «Альфы» Попов: СБУ может использовать «боевиков Батал-Хаджи»* для терактов в РФ
Служба безопасности Украины может привлекать к совершению терактов на территории России членов боевого крыла движения последователей шейха Батал-Хаджи* Белхороева. Об этом в беседе с NEWS.ru заявил подполковник запаса, член Ассоциации группы антитеррора «Альфа» Андрей Попов.
Он считает, что баталхаджинцы* представляют собой уже готовую агентурную сеть.
«Боевики Батал-Хаджи* — это просто идеальная, готовая агентурная инфраструктура для удаленной работы Службы безопасности Украины в России. Закрытые, с доступом к оружию, злые, мотивированные, со связями в криминале и на местах», — отметил он.Попов добавил, что координацию с боевиками, находящимися в России, может осуществлять лидер движения* Ильяс Белхароев, который, предположительно, воюет на стороне ВСУ.
Киеву даже ничего не надо создавать. Просто надо связаться с ними, например, через того же Белхароева — благо он под рукой, — ставить задачи и платить деньги, — пояснил он.Источник издания в правоохранительных органах сообщил, что Белхароев и его окружение рассматриваются как возможные кураторы террористов, атаковавших «Крокус Сити Холл» в марте 2024 года.