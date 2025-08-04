Толпа избила безногого ветерана СВО в Тюмени
Толпа избила безногого ветерана спецоперации в Тюмени. Об этом в понедельник, 4 августа, пишет портал URA.RU.
В распоряжении журналистов есть соответствующее видео. По информации обозревателей, конфликт произошел около одного из баров города. В материале говорится, что военный передвигался на костылях, ему ампутировали ногу.
Все началось с того, что боец случайно задел одного из гостей заведения, говорится в статье. По утверждению очевидцев, охранники бездействовали и даже не вызвали полицейских на место происшествия. На данный момент известно, что журналисты обратились в региональный главк МВД за комментарием по поводу произошедшего инцидента.
Ранее стало известно о стрельбе в российском городе.
Читайте также: