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Президент США Дональд Трамп может обвинить своего предшественника Джо Байдена в развязывании конфликта на Украине. Об этом заявил эксперт Финансового университета при правительстве РФ Денис Денисов.
Напомним, 23 февраля спецпосланник президента США по Ближнему Востоку Стивен Уиткофф в эфире CNN заявил, что Россию спровоцировали начать спецоперацию на Украине. Он пояснил, что тогда велись разговоры о присоединении Украины к НАТО, что было неприемлемо для Москвы. Теперь же, по его словам, странам Запада придется смириться с тем, что даже разговоры о принятии Украины в альянс для России являются угрозой.
Он также добавил, что идеальной кандидатурой для обвинения в начале конфликта на Украине является экс-госсекретарь США Энтони Блинкен.
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«Выглядит достаточно привлекательным (для Трампа — ред.) назначить виновными в начале конфликта разрушения взаимоотношений с Россией Джо Байдена и его администрацию. И даже, может, будут акцентировать внимание на фигуре самого экс-президента, исходя из его возраста и сложностей со здоровьем», — заявил Денисов в беседе с «Известиями».
Он также добавил, что идеальной кандидатурой для обвинения в начале конфликта на Украине является экс-госсекретарь США Энтони Блинкен.
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Элина Позднякова