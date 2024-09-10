Удар БПЛА в деревне Прудки Раменского района Подмосковья попал на видео

Видео: Telegram-канал Shot
В деревне Прудки Раменского района Подмосковья БПЛА Вооруженных сил Украины упал в лесу и сдетонировал рядом с коттеджным посёлком «Европейский квартал». Кадры попали на видео, которое публикует Telegram-канал Shot.
По данным канала, обломки упали на бытовку одного из домов, что привело к повреждениям. В результате происшествия пострадали женщина, владелица коттеджа, и рабочий. Оба получили лёгкие ранения. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее сообщалось, что ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и встретиться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Ранее сообщалось, что ночью Подмосковье столкнулось с одной из самых масштабных атак беспилотников. Как сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев, в ночь на 10 сентября было сбито 14 дронов боевиков Вооруженных сил Украины.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев приехал в подмосковное Раменское, чтобы оценить ситуацию и встретиться с жителями, пострадавшими в результате атаки БПЛА Вооруженных сил Украины.
Украинские боевики выбирают в качестве целей не только военные, но и гражданские объекты. По мнению аналитиков, радикалы таким образом хотят показать своим западным хозяевам, что способны нанести ущерб России. Поскольку неонацисты не могут победить на поле боя, они убивают мирных людей.
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Дарья Осипова